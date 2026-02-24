Drogháború: újabb budapesti szórakozóhelynél razziázott a rendőrség, taxiból is kiemeltek embereket

rendőrség;kábítószer;drog;szórakozóhely;razzia;drograzzia;

A Soroksári úti Arzenálnál intézkedtek a rendőrök a hétvégén kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt. A szórakozóhely „reptéri jellegű biztonsági átvizsgálást” vezet be a belépésnél.

„Bizonyára sokan hallottatok az új drogszabályozásról és az ehhez kapcsolódó fokozott rendőrségi jelenlétről. A hétvégén egy rendezvényünk után több távozó vendéget a rendőrség szakosított egysége állított meg az utcán, illetve emelt ki taxiból, és kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt intézkedett velük szemben” – számolt be a Soroksári úti Arzenál nevű szórakozóhely hétfő este a Facebook-oldalán.

A történtek után arról is tájékoztattak, hogy szigorított beléptetési protokollt vezetnek be a bulizók biztonsága és a szórakozóhely hosszú távú működése érdekében. „A belépést megelőzően reptéri jellegű biztonsági átvizsgálás lesz (táska- és ruházat-ellenőrzés). A házirendünknek megfelelően tiltott szer vagy tiltott tárgy gyanúja, illetve az ellenőrzés megtagadása esetén a belépés nem lehetséges: a jegy érvénytelenítésre kerül, visszatérítésre nincs mód” – írták.

Az Arzenál bejegyzésében megjegyezte, az intézkedés náluk nem példa nélküli. „Pár éve, amikor a GHB (gina) használata különösen veszélyes méreteket öltött, Budapesten talán egyetlen klubként vezettünk be hasonlóan szigorú beléptetést” – emlékeztettek. Hozzátették, az ilyen jellegű beléptetési rendszer sok nagy „party-epicentrumban”, például Londonban vagy Amszterdamban teljesen megszokott.

„Kérünk mindenkit: kábítószerek nélkül induljatok el hozzánk! Az elkövetkező hetek rendezvényein biztosan ez a beléptetés lesz, később elképzelhető, hogy csak szúrópróbaszerűen alkalmazzuk” – közölték a posztban.

Mint arról többször írtunk, Orbán Viktor a 2025. februári évértékelő beszédében hirdette meg a drog elleni háborút, amelynek keretében Alaptörvényben rögzítették a kábítószer-használat tilalmát, zéró toleranciát vezettek be, a kereskedők után pedig kvázi hajtóvadászat indult.

Éppen a múlt héten számoltunk be arról, hogy drogterjesztés miatt két hónapra bezáratott a rendőrség egy óbudai szórakozóhelyet. Januárban pedig arról írtunk, hogy nagyszabású razziát tartottak egy pécsi klubban, kivonultak a kommandósok is, de egy porszemnyi drog sem került elő.