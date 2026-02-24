Ukrajna szerint semmilyen hatással nem lesz az energiahálózatra Robert Fico döntése, amelyről eddig jelzés sem érkezett

Az ukrajnai áramszolgáltatással foglalkozó NPC Ukrenergo vezetése úgy gondolja, „semmilyen hatása” nem lesz a szlovák döntésnek az egységes ukrán energiahálózatra vonatkozólag – írja az Új Szó.
A vállalat szerint utoljára egy hónapja kérték Szlovákia segítségét a feszültségingadozás kapcsán egy vészhelyzetben, és azt is nagyon korlátozott mértékben.
„Általánosságban véve szlovák irányból vészhelyzeti segítség viszonylag ritkán érkezik és rövid távú szállítmányokról van szó”
– hangsúlyozza az Ukrenergo.
A vállalat szerint hétfő éjszakáig nem érkezett jelzés a szlovák fél részéről a Robert Fico szlovák kormányfő által bejelentett lépésről, azaz a Szlovák Villamos Távvezeték Rendszer (SEPS) írásban még nem mondta le a beharangozott vészhelyzeti energiaszolgáltatást. „Figyelmeztetünk rá, hogy az NPC Ukrenergo és a SEPS energiaszolgáltatók is a nemzetközi ENTSO-E szervezet tagjai. A kölcsönös kapcsolatuk szabályozása a szervezeti előírások alapján történik” – áll az állásfoglalásban, mely kiemeli,
a két vállalat között jelenleg érvényes egy aláírt szerződés a vészhelyzeti áramszolgáltatás bebiztosításáról az ukrán és a szlovák energetikai hálózat között.
A szervezet ugyanakkor kapott egy levelet hétfőn arról, hogy a SEPS szeretné átvizsgálni a jelenleg is érvényes szerződést és a vészhelyzeti áramszolgáltatásra vonatkozó törlesztési szabályokat, ezt a levelet az ukránok – a saját bevallásuk szerint – elemzik. A piaci alapú áramszolgáltatás a két ország között zavartalanul, az érvényes szabályok alapján működik.