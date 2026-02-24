Volodimir Zelenszkij: Vlagyimir Putyin rossz színész, az oroszok játszadoznak Donald Trumppal

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;háború;Egyesült Államok;Volodimir Zelenszkij;

2026-02-24 13:54:00 CET

Az ukrán elnök felszólította az EU-t, hogy vessen véget a köntörfalazásnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrajnai háború már „a végének kezdeténél” tart, de tényleges befejeződéséhez az is szükséges, hogy Washington ne dőljön be Vlagyimir Putyin orosz elnök „tárgyalási játszadozásainak”.

Zelenszkij a Financial Timesnak adott, a londoni üzleti napilap által a háború kezdetének negyedik évfordulóján ismertetett interjúban kijelentette: szilárd nyugati biztonsági garanciák nélkül Oroszország a tűzszünetet arra használná ki, hogy újabb támadásra készítse fel haderejét.

Az ukrán elnök emellett

felszólította az Európai Uniót, hogy „vessen véget a köntörfalazásnak”, és jelölje ki Ukrajna EU-csatlakozásának időpontját.

Hozzátette, ez az időpont akár 2027 is lehet.

Zelenszkij szerint nem szabad megengedni egy olyan helyzet kialakulását, amelyben Oroszország 50 évig akadályozza Ukrajna uniós tagságát.

A béketárgyalásokról szólva kijelentette, hogy „az oroszok játszadoznak”, Donald Trump amerikai elnök próbálkozásait is Kijev tárgyalási pozícióinak gyengítésére használják ki, és nem törekszenek komolyan a háború befejezésére.

– Ezt én is látom, mivel nagyon rossz színészek. Játszadoznak Trumppal és játszadoznak az egész világgal

– fogalmazott az ukrán államfő. Hozzátette, Putyin úgy gondolja, hogy meggyőzőnek és megbízhatónak látszik, de ez nem így van, mivel „ő is rossz színész”.

Zelenszkij szerint Trump sokkal nagyobb nyomást gyakorol Kijevre a béke érdekében tett engedmények miatt, mint Moszkvára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkvának ugyanúgy szüksége van a hadműveletek szüneteltetésére, mint Ukrajnának, mivel Oroszország jelenleg „havonta 40 ezer katonát mozgósít és 35 ezret veszít” a hadszíntéren. Hozzátette, az ukrán hírszerzés helyzetértékelése szerint Oroszország tavaly átlagosan 167 emberélettel fizetett egy-egy kilométernyi előrenyomulásért. Zelenszkij mindemellett „demagógiának és hazugságnak” nevezte azt az orosz álláspontot, hogy Ukrajna a tűzszünetet haderejének támadó célú átcsoportosítására használná ki.

Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok meggyőződése az, hogy Putyin véget vetne a háborúnak, ha Ukrajna átadná Oroszországnak a Donyec-medencét.

Zelenszkij úgy véli, ez „rövidlátó” álláspont, és ő nem hiszi, hogy Oroszország ennyivel megelégedne.

– Ha ki is vonulnánk a Donyec-medence térségéből, és ezzel a háború véget érne, Oroszországban akkor sem lehetne megbízni

– fogalmazott.

Az ukrán elnök felszólította a nyugati szövetségeseket, hogy finanszírozással és licencek átadásával segítsék az ukrajnai fegyvergyártást. Hozzátette, az ukrán hadiipar már közel jár olyan rakéták tömeggyártásához, amelyek át tudnak hatolni az orosz légvédelmen.

Zelenszkij szerint ugyanakkor Oroszországnak a szankciók megkerülésével nyersolajat szállító „árnyékflotta” megállítása, és általánosságban az orosz energiahordozó-export megakadályozása kerülne igen sokba. Az ukrán államfő felszólította az amerikai elnököt, hogy azokra az ágazatokra fejtsen ki nyomást, amelyek az orosz hadigépezet működését finanszírozzák.