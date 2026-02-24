Az Amnesty szerint a politikai reklámok tiltása miatt az uniós szabályok felrúgására készülhet az Orbán-kormány

Európai Unió;Fidesz;ombudsman;Alkotmánybíróság;Amnesty International;politikai reklám;

2026-02-24

Az ombudsmani indítvány célja annyira világos, hogy a Fidesz támogatólag csatlakozott az Alkotmánybíróságon az eljáráshoz – állapította meg a szervezet.

Az uniós szabályok felrúgására készülhet a kormány, amiért nem reklámozhat a Fidesz a Facebookon – erre hívta fel a figyelmet kedd reggel az Amnesty International Magyarország.

A szervezet a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte, az új ombudsman máris komoly politikai szívességet tett a kormánynak. Juhász Imre ugyanis az Alkotmánybírósághoz fordult, amiért az EU tavaly ősz óta tiltja a politikai reklámokat a közösségi médiában.

„A cél, hogy az alkotmánybírák engedélyt adjanak a kormánynak: nem kell betartaniuk a minden tagállamra kötelező rendeletet”

– hangsúlyozta az Amnesty International.

A szervezet felidézte, bár a kormánypártoknak az uniós szabályozást időnként sikerül kijátszaniuk, akadozik emiatt a propaganda, ami különösen egy ennyire kiélezett választási kampányban probléma a számukra. Az ombudsmani indítvány célja pedig annyira világos, hogy a Fidesz támogatólag csatlakozott az Alkotmánybíróságon az eljáráshoz. A beadványban az is szerepel, hogy az uniós tilalom a „demokratikus legitimáció alkotmányos feltételeit is befolyásolhatja”, ami a szervezet szerint egy esetleges választási vereség esetére kínálhat a kormánynak muníciót.

Az Amnesty International megjegyezte: az EU-hoz csatlakozásunkkal vállaltuk, hogy betartjuk a közös szabályokat. Nincs olyan, hogy a kormány a politikai érdekei miatt menet közben úgy dönt, hogy nem tartja be azokat. A helyzet – hangsúlyozta – kicsit hasonlít arra, amikor pár hete a szolidaritási adó kapcsán a kormány egyszerűen kinevezte magát bíróságnak, és a maga javára döntött.

„A kormány kampányának támogatása helyett Juhász Imre végezhetné a munkáját is: itt van rögtön a romákat kirekesztő »helyi önazonossági« törvény vagy a Lázár János rasszista megszólalása ellen tüntetők személyes adatainak védelme. A véleménynyilvánítás szabadsága kapcsán pedig inkább az elhallgatott tanárok, közszolgák, megfélemlített újságírók és a gyülekezési jogunk önkényes korlátozása miatt lenne tennivaló” – zárta bejegyzését a szervezet.