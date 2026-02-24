Fidesz;feljelentés;bejelentés;aláírásgyűjtés;választási csalás;Magyar Péter;Tisza Párt;

Képünk illusztráció

Fénymásolt fideszes ajánlóívek, munkahelyeken gyűjtött aláírások miatt tesz bejelentést a Tisza Párt

Magyar Péter szerint a Fidesz megkezdte a választási csalásokat.

Orosházán lemásolták az aláírásgyűjtő íveket és véletlenül azt adták le a helyi választási irodának. A jogszabály szerint tilos megőrizni az ajánlók adatait. Több körzetben kórházakban, iskolákban, vagy munkahelyeken folytatnak tiltott aláírásgyűjtést. Több fideszes jelölt bűncselekmény elkövetésével rágalmazza a Tisza jelöltjeit – írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

– A Fidesz jelöltjei szintén tiltott módon önkormányzati és állami erőforrásokat, sőt az Agrárkamara fórumait is igénybe veszik a kampányukhoz. A szatellit ellenzéki pártok jelöltjei pedig sokszor a TISZA jelöltjeként hivatkoznak magukra a szórólapjukon – sorolta a további eseteket a Tisza Párt elnöke. 

Lapunk is beszámolt arról az esetről, amikor vasárnap Becsó Zsolt nógrádi fideszes képviselőjelölt kórházakban gyűjtött aláírásokat. Így Kreicsi Bálinttól, Salgótarján polgármesterétől a Honvédkórházban, Pásztó polgármesterétől pedig a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban zsebelte be a szignókat.

