Fénymásolt fideszes ajánlóívek, munkahelyeken gyűjtött aláírások miatt tesz bejelentést a Tisza Párt

Orosházán lemásolták az aláírásgyűjtő íveket és véletlenül azt adták le a helyi választási irodának. A jogszabály szerint tilos megőrizni az ajánlók adatait. Több körzetben kórházakban, iskolákban, vagy munkahelyeken folytatnak tiltott aláírásgyűjtést. Több fideszes jelölt bűncselekmény elkövetésével rágalmazza a Tisza jelöltjeit – írja Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.
– A Fidesz jelöltjei szintén tiltott módon önkormányzati és állami erőforrásokat, sőt az Agrárkamara fórumait is igénybe veszik a kampányukhoz. A szatellit ellenzéki pártok jelöltjei pedig sokszor a TISZA jelöltjeként hivatkoznak magukra a szórólapjukon – sorolta a további eseteket a Tisza Párt elnöke.Hiába tiltja a választási törvény, kórházakban gyűjtött aláírásokat a nógrádi fideszes képviselőjelölt
Lapunk is beszámolt arról az esetről, amikor vasárnap Becsó Zsolt nógrádi fideszes képviselőjelölt kórházakban gyűjtött aláírásokat. Így Kreicsi Bálinttól, Salgótarján polgármesterétől a Honvédkórházban, Pásztó polgármesterétől pedig a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban zsebelte be a szignókat.