A Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége szerint semmi probléma a magyar apa fejbelövésével riogató AI-kampányvideóval

2026-02-20 18:35:00 CET

Az MSZP-s Litresits András próbálta elérni, hogy keressék meg az ügyben a BRFK-t és az NMHH-t.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén is előkerült a Fidesz legújabb háborús riogatása, az a mesterséges intelligenciával generált videó, amelyen egyebek közt egy édesapa fejbelövése látható.

A 24 szerint egy ellenzéki javaslat azt indítványozta, hogy a testület keresse meg az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), a fideszes többség azonban leszavazta ezt.

A javaslatot benyújtó MSZP-s Litresits András úgy érvelt, hogy a választási eljárási törvény szerint a választási bizottság a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezheti a hatáskörrel rendelkező szervek eljárását. A Momentum, a Párbeszéd és a DK támogatta az előterjesztést, hiába.

A mesterséges intelligenciával készített kampányvideóban egy kislány arról faggatja a konyhában éppen gombát szeletelő édesanyját, hogy mikor ér haza az apja, amire az édesanya úgy felel, hogy nemsokára. Ezután azt látni, ahogy a magyar egyenruhás katonákat helikopterrel viszik a frontra, ahol egy második világháborús náci egyenruhához hasonló öltözetben lévő tiszt fejbe lövi a kislánya fényképét szorongató apát. „A háború mindenkitől csak elvesz. Ne kockáztassunk! A Fidesz a biztos választás” – tűnik fel a kísérőszöveg.

Mint előzőleg megírtuk, a Vona Gábor-féle Második Reformkor a videó miatt tüntetést is szervez az NMHH épülete elé, a DK pedig feljelentést tett rémhírterjesztés miatt. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a videót úgy kommentálta: „gyerekekkel, kivégzéssel, félelemkeltéssel játszani, ez nem politika, ez lelketlen manipuláció, gyomorforgató, megbocsáthatatlan és mélységesen felháborító.”