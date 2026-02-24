Épségben előkerült Pesty László

BRFK;eltűnés;előkerülés;Pesty László;

2026-02-24 17:07:00 CET

A rendőrség visszavonta a körözést, a dokumentumfilmes volt felesége szerint is minden rendben van, a lehetőségekhez képest.

Visszavonták Pesty László körözését, akit eddig eltűntként kerestek – írja a Blikk a BRFK közlésére hivatkozva. A lap úgy tudja, a dokumentumfilmes, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítója életben van, jól van, ezért nem is indult semmilyen eljárás a rendőrségen az előkerülése után. – Nos tehát, minden rendben, mármint a lehetőségekhez képest – posztolta a férfi volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati a hír hallatán.

Amint arról lapunk is beszámolt, eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként kereste honlapján a rendőrség Pesty Lászlót. A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét, hétfőt adták meg.

A magát ősfideszesnek valló filmrendező 2023 nyarán azzal keltett nagy feltűnést, hogy Tusványos egyik panelbeszélgetésén azt mondta: „Az, hogy a kirakatban lopunk, csalunk, zsarolunk, ez ugyanaz, mint a Lölő-jelenség Magyarországon.” Ezt követően, 2023 őszén azt ígérte, hogy néhány hónapon belül nyilvánosságra kerülnek azok a dokumentumok, amelyek a NER-elithez köthető bűncselekményeket bizonyítják.

A dokumentumokat Pesty László végül nem tette közzé, ami találgatásokra adhatott okot, azonban az eltűnés után Nagybaczoni Nagy Kati azt nyilatkozta a Blikknek, hogy szerinte a dokumentumfilmest senki nem bántotta. Akkor hozzátette, hogy Pesty László egészségi állapota az utóbbi években jelentősen romlott, mégsem fogadott el senkitől segítséget.