Szijjártó Péter kitüntette Washingtonban Robert Palladinót, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjét

2026-02-24 18:12:00 CET

A külügyminiszter szerint Palladino friss levegőt hozott az Egyesült Államokból Budapestre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Palladinónak, a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivőjének Washingtonban.

Az MTI tudósítása szerint a tárcavezető

Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést adott át Palladinónak, beszédében pedig kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatokban Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be, ez azonban nem kezdődhetett volna meg ilyen olajozottan a külképviselet volt ideiglenes vezetője nélkül, aki már az első perctől sokat tett az együttműködés javításáért.

Egyebek mellett közölte, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben semmi sem lesz olyan, mint volt, és ennek kulcsszereplője az amerikai elnök.

– Milyen fantasztikus egybeesés, hogy ennek az új világrendnek a kialakulása egy teljesen új aranykor kezdetével esik egybe a magyar-amerikai kapcsolatokban. Nyilvánvaló, hogy ez nem puszta szerencse. Stratégiával dolgoztunk érte, amelynek célja a lehető legjobb kapcsolat kiépítése a világ erős vezetőivel. Amikor az elnökről és a miniszterelnökről beszélünk, két olyan politikai vezetőről van szó, akiket súlyos támadások értek, de ennek ellenére is hűségesek maradtak egymáshoz. Soha nem árulták el egymást, mindig lojálisak voltak – folytatta.

Majd arról beszélt, ez a lojalitás a legjobb alap, amelyre az új aranykorban építhetjük kapcsolatainkat. – Ahhoz azonban, hogy erre a kiváló alapra építhessünk, szükségünk van olyan építőkre is, akik ezt a munkát már sikeresen megkezdték, s ha meg kell neveznem ennek a folyamatnak az egyik legfőbb, legsikeresebb és leginkább szükséges építőjét, akkor az Paladino nagykövet úr, aki friss levegőt hozott Washingtonból Budapestre – tette hozzá a külügyminiszter.