Ballagási tarisznya, kapuzárási pánik, háború, háború és háború a Fővárosi Közgyűlésben

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;

2026-02-25 11:45:00 CET

Ez az utolsó ülés az áprilisi parlamenti választás előtt.

Aligha hihette bárki, hogy békés, tényeken, észérveken alapuló vita jellemzi majd a Fővárosi Közgyűlés utolsó ülését az áprilisi parlamenti választás előtt. Az előző napok történése – BKM belső ellenőrzése, kátyúk, főpolgármester-helyettes Sára Botond általi kijelölése, a Fidesz háborús hergelése – előre kikövezték az utat. A képviselők pedig nem cáfoltak rá az előzetes várakozásra.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője nyitányként győzelmi jelentést adott a kampánynyitó ajánlásgyűjtésről. Mint mondta: „ez már több mint bizakodás, már mindenki számára bizonyosság, hogy leváltják ezt a korrupt rendszert. Ez lesz az utolsó felvonása a gyűlölet-korszaknak, amikor minden reggel arra kellett ébrednünk, hogy ki lesz ma a „patás ördög”. Kitért a Fidesz háborús-fejbelövős videójára, illetve Budapest elleni Fidesz-ostromra, amikor a történelmi korokkal szemben nem a török, labanc, orosz, hanem a sajátjai akarták kifosztva. Mint mondta, áprilisban történelmi lehetőség kapujában állunk, Budapest szabad várossá válhat, Európa legdinamikusabban fejlődő városává. Arra is ígéretet tett, hogy a Tisza visszaadja minden önkormányzatnak az önrendelkezés jogát és az elvont forrásokat.

Barabás Richárd ellenzéki képviselő büszke volt Szentkirályi Alexandra Fidesz frakcióvezetőre, aki végre lerázta magáról a rákényszerített grincs szerepét és végre felfedte, hogy nem érdekli Budapest és jövőjét az Országgyűlésben kíván ellenzéki képviselőként működni. Arról biztosította, hogy ezzel sokan egyetértenek. Bár a ballagáshoz hasonló alkalmakat orgonaillatban kellene ünnepelni, erre most nincs mód, de azért átadott egy ballagási tarisznyát neki, benne egy "I love Budapest" kulcstartó és hamuba sült pogácsa, pénz nincs benne, csak annak hiánya. Döme Zsuzsanna kutyapárti képviselő csupán annyit kért, hogy a Fidesz lépjen vissza a választástól.

Vitézy Dávid üdvözölte a tavaszi napsütést, majd áttért arra, hogy kapuzárási pánik lett úrrá az Orbán-kormányon. Ennek tudta be a budapesti pályaudvarok kiárusítását. Ezt látja a Városházán is, a régi baloldal még megpróbálja az utolsó koncot is kivinni. Példaként említette a BKM akcióját, amellyel felszámolták a teljes belső ellenőrzési osztályt és egy olyan cégnek szervezték ki a feladatot, amely NER-res cégeknek dolgozott eddig. Éppen ezért kérte azt, hogy a BKM vezérigazgatóját Mártha Imrét és a cég felügyelőbizottság elnökét Bakó Alízt hallgassák meg ebben az ügyben. Sára Botond főispán pedig azt kezdeményezte szerinte, hogy Tüttő Katát nevezhesse ki Karácsony Gergely helyettesének.

Keszthelyi Dorottya (DK) arra emlékeztette a képviselőket, hogy a Fidesz nem tanult se Bicskéből, se a Szőlő utcából, annyira telt, hogy lekapcsolják a villanyt Iványi Gábor békásmegyeri parókiáján, biztos kellett az áram a kaszinókban a nyerőgépekhez. Másrészt arra kérte társait, hogy országos politika helyett Budapest ügyeivel foglalkozzanak, mert van megoldatlan gond bőven. Felháborítónak nevezte, hogy Zelenszkij ukrán elnök fotója díszeleg a kormánypárti politikusok asztalán.

Szentkirályi Alexandra szerint az ellenzék aktív részese volt, hogy Budapestet kifosszák, 1 milliárdot költöttek például baloldali cégvezetőkre. Majd sorra kiosztotta az előtte felszólalókat: a Tisza szerinte kamuzott az ajánlásgyűjtésről, ők bezzeg kétszer annyit gyűjtöttek. Arra is kíváncsi volt, hogy Bujdosó Andrea mennyit keresett a háborún a Schell részvények révén. Júdás legjobb tanítványainak nevezte Magyar Péter pártját, mondván kiszolgáltatják Brüsszelnek Magyarországot.

Karácsony Gergely főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülése zajlik. Az első idősotthonok vezetői és bizottsági helyekre, illetve a térítési díjakról szóló előterjesztéseken vita nélkül átugrottak, majd az előzetes napirend módosításával rákanyarodtak a HÉV-ügyre. Vitézy Dávid arra emlékeztette a képviselőket, hogy a fővárosi közösségi közlekedésben is jelentős szerepet játszó HÉV-üzemet azzal adta át az államnak, hogy felújítják a pályát és új szerelvényeket vásárolnak. A kormány nem tartotta be az ígéretét. Sőt, szerinte hátrébb vagyunk, mint négy éve: lezárták a tervezési folyamatokat, a régi tervek elavultak, a járműcsere-tenderek elbuktak. Mindezek következményeként közel 114 milliárd forintos uniós forrásvesztés fenyegeti az országot és Budapestet. Vitézy ezt elkerülendő azt kezdeményezte, hogy írjanak ki egy, legalább 250 elektromos autóbusz beszerzését célzó tendert, hogy erre elnyerhessék az uniós forrást. A másik javaslata, hogy a 60 évet elérő, éppen ezért leselejtezett HÉV-járművek helyére a CAF villamosok érkezésével felszabaduló hannoveri villamosokat állítsák be, illetve arra kérte a közgyűlést, hogy szegüljenek szembe a pályaudvarok tervezett értékesítésének. Ilyen nagyságú telkeket egyrészt nem szoktak 2 hét alatt eladni, másrészt előbb illene meghatározni azt a jövőképet, amelybe a majdani fejlesztőnek illeszkednie kellene.

Lehoczki Ádám kormánypárti képviselő szerint Vitézy érvelésében keveredik a személyes sértettség és a szakmaiság. Forrásvesztés nem lesz, 2029-re lezárják az új tendert. Balogh Balázs (Tisza) felhívta a figyelmet, hogy az idő nagyon szűkös, hiszen a HÉV-járműveket nem lehet csak úgy leakasztani, éveket kell várni a gyártásra.

Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő szerint a valóság nem az, amit a Tisza és a közvélemény kutatók láttatni akarnak. A kormány 537 milliárdot költött volna uniós forrásból fővárosi projektekre, de a Tisza brüsszeli lobbizása miatt 50 milliárddal kevesebb jut erre. Ennek ellenére lesznek új HÉV járművek, majd egyszer.

A jövendő kormány figyelmét szerette volna felhívni Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Dél-Pest sanyarú közlekedési helyzetére: döcögős villamosok, öreg HÉV és vasúti kocsik járnak arra. Az emberek átszoktak a buszokra vagy az autókra. Ez pedig rendkívül rossz irány. A térség kötött pályás fejlesztése éppen ezért elsőrendű fontosságúnak kell hogy legyen az új kormány számára.

„A kormányzati narratíva az, hogy jár-jár ez az uniós forrás Budapestnek, csak nem kap. Sokadszorra rajzolják át a CAF villamos infrastruktúra terveit, de soha nem sikerül elfogadtatni. A trolikat 2022-ben vették meg ezeket, tavaly decemberben fizették ki egy részét: 8,8 milliárdot kamat nélkül. Elfelejtődött a zöld busz program. Az uniós források nem kormányzati adományok” – vetette fel Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Vitézy szerint az egész országnak van Lázár-fóbiája. Jobb lenne bevallani, hogy elkúrták.

Lehetetlennek tartja azt a fideszes vállalást, hogy a jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban lebonyolítják a HÉV-járműbeszerzést. Gulyás hozzászólását úgy írta le, hogy olyan volt, mintha neki váratlanul Namíbia mezőgazdaságáról kiselőadást tartania.

Keszthelyi Dorottya jelezte, hogy a Nyugati pályaudvar melletti területen Terézváros polgárai többször kinyilvánították, hogy parkot szeretnének itt. Déri Tibor ( DK) szerint a budapestieket nem érdeklik a magyarázkodások, számukra az a fontos, hogy végre ne kohószökevénnyel kényszerüljenek utazni. Mindenkit emlékeztetett arra, hogy Lázár János első ténykedése az volt minisztériumi kinevezése után, hogy lehúzta az uniós projektlistáról a fővárosi beruházásokat. Balogh Balázs (Tisza) előre jelezte, ha eladják a pályaudvari területeket, akkor a Tisza kormányra kerülése után felülvizsgál és megsemmisít minden olyan szerződést ahol felmerül a jogszerűtlenség vagy a hűtlen kezelés gyanúja. Böröcz László budavári polgármester szerint minden fővárosi érdeke a pályaudvarok körüli területek rendezése, a Déli pályaudvar mellett például egy buszterminált szeretnének a turista- és a Volánbuszoknak. A MÁV-ra hivatkozva fizikailag lehetetlennek nevezte egy értékesítési pályázat lebonyolítását a választások előtt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium ehhez képest elismerte, hogy az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő bonyolítja le a tendert. Vitézy elismerte, hogy a pályaudvarok környezete rossz állapotban van. Az ülés ezen pontján előjött a Fidesz révén a Barátság-vezeték, lövészárkok, katonai mobilitási folyosók és a szembe jövő valóság. Mikromobilitási eszközök szabályozásáról a kormánypárti Szécsényi Dánielnek újfent Zelenszkij és az ukrán zsarolóeszköz jutott eszébe.

Ezután kissé felpörögtek az események. Vita nélkül ugrották át a mai közgyűlés egyik legfontosabb előterjesztését, amely arról szólt, hogy a főváros már februárra kimerítette a 40 milliárdos folyószámla-hitelkeretét, holott a szállító számlakifizetést is befagyasztották, így azt március 19-ig, az iparűzési adóelőlegek beérkezéséig 50 milliárdra emelik fel. Március közepén a városvezetés előzetes számításai szerint 120 milliárd forint iparűzési adóelőleg érkezhet a fővárosi számlára.

Bujdosó Andrea a fővárosi vagyongazdálkodási cég (BFVT Zrt.) idei közszolgáltatási szerződéséről szóló előterjesztésekor újfent megígérte, hogy a Tisza hatalomra kerülése esetén meg fogja alkotni a Budapest-törvényt, amely igazságos finanszírozást biztosít a fővárosnak. Az idei költségvetési rendeletet is úgy szavazták meg, hogy június végén felülvizsgálják, éppen ezért azt javasolta a közgyűlésnek, hogy halasszák el akkorra a fővárosi cégek közszolgáltatási szerződéseinek és üzleti terveinek tárgyalását. Vitézy jelezte, hogy a Podmaniczky Mozgalom egyik üzleti tervet sem szavazza meg.

Az aluljárókban lévő kamerák működtetésével kapcsolatban a fideszes Havasi Zoltán felvetette, hogy cseréljék modernebb, jobb képminőséget biztosító kamerákra a meglévőket.

„Kínai arcfelismerő kamerákat, amelyeket a rendőrség a budapesti tüntetéseken használ a tüntetők azonosítására, ilyeneket szeretnének felszereltetni a budapesti aluljárókba? – kérdezett rá Kiss Ambrus.

Keszthelyi Dorottya fontosnak tartotta a közterületi kamerákat, de mindenkit emlékeztetett arra, hogy a kormánypárti rendezvények után néhány óra után tudják, hogy az ott lévők kicsodák.

A Fidesz a Deák17 Galéria területhasználati szerződését egy évre csökkentené. Kiss Ambrus nem értette, hogy mi ezzel a gond: fiatal művészek kiállításának biztosítanának teret ingyenesen. Mi ezzel a baj? A Fidesz Bódis Kriszta könyvét, a Csipke Józsikát emlegette erre.