Magyar Péter körzetében kampányol Lévai Anikó

Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is kampányol a budapesti 3-as számú választókerületben – vette észre a 444.
Itt lakik a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, és itt indul egyéniben a Tisza miniszterelnök-jelöltje. A portál kiemeli, Magyar Péter ellenfele egykori közeli ismerőse, Steiner Attila, akinek a kampányába Magyar Péter volt felesége mellett Orbán Viktor felesége is besegít.
Lévai Anikó már a hivatalos kampánykezdet napján is feltűnt az államtitkár oldalán, majd pár nappal később ezen a képen:
A fotón egyébként azt látni, hogy Steiner Attila és csapata jó kedvre derül, miután megkapta az OEVB határozatát a nyilvántartásba vételről: „Így hivatalosan is Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje lettem! Köszönöm a rengeteg ajánlást, biztatást, a munka most indul csak be igazán!”Magyar Péter fideszes választási vetélytársával bálozott Varga Judit Magyar Péter, Gréczy Zsolt és a fideszes Steiner Attila ellen indul Budapest XII. kerületében a botrányairól hírhedt Szabó Bálint