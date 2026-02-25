Magyar Péter körzetében kampányol Lévai Anikó

kampány;Lévai Anikó;Steiner Attila;Magyar Péter;

2026-02-25 12:04:00 CET

Különleges helyzet állt elő a budapesti 3-as számú választókerületben, itt lakik a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, és itt indul egyéniben a Tisza miniszterelnök-jelöltje.

Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is kampányol a budapesti 3-as számú választókerületben – vette észre a 444.

Itt lakik a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, és itt indul egyéniben a Tisza miniszterelnök-jelöltje. A portál kiemeli, Magyar Péter ellenfele egykori közeli ismerőse, Steiner Attila, akinek a kampányába Magyar Péter volt felesége mellett Orbán Viktor felesége is besegít.

Lévai Anikó már a hivatalos kampánykezdet napján is feltűnt az államtitkár oldalán, majd pár nappal később ezen a képen:

A fotón egyébként azt látni, hogy Steiner Attila és csapata jó kedvre derül, miután megkapta az OEVB határozatát a nyilvántartásba vételről: „Így hivatalosan is Hegyvidék és Nyugat-Újbuda képviselőjelöltje lettem! Köszönöm a rengeteg ajánlást, biztatást, a munka most indul csak be igazán!”