Krasznahorkai Lászlóról és Tarr Béláról neveztek el kisbolygókat

2026-02-25 12:25:00 CET

Az égitesteket Sárneczky Krisztián csillagász fedezte fel, és ő is javasolta neveiket, amelyeket a napokban fogadott el a Nemzetközi Csillagászati Unió.

Kisbolygókat neveztek el az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlóról, a januárban elhunyt Tarr Béla filmrendezőről, valamint a 101. életévében járó Kubovics Imre geológusról.

Az égitesteket Sárneczky Krisztián csillagász fedezte fel, és ő is javasolta neveiket, amelyeket a Nemzetközi Csillagászati Unió február 23-án elfogadott. A lap megjegyzi, a kisbolygókat jellemzően hosszú idővel az első észlelésük után nevezik el, addig ideiglenesen számokkal jelölik őket.

A Nemzetközi Csillagászati Unió közleménye szerint a most elnevezett égitesteket is mintegy 20 évvel ezelőtt fedezte fel Sárneczky Krisztián: a (255261) Kubovics nevű kisbolygót 2005. november 9-én, a (305263) Krasznahorkai és a (305264) Tarrbéla nevű aszteroidákat pedig 2007. december 21-én azonosította.

A kisbolygók nevére minden esetben a felfedező tehet javaslatot, és, mivel Sárneczky Krisztián a világ egyik legaktívabb kisbolygó-felfedezője, nagyon sok magyar vonatkozású aszteroida található a Naprendszerben. Tavaly például Mihalik Enikő magyar modellről neveztek el egyet, azt az objektumot szintén Sárneczky Krisztián fedezte fel, Kiss László segítségével – írja a lap.