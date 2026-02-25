Orbán Viktor reagált a Medián felmérésére, humoristának nevezte Hann Endrét

Orbán Viktor;Medián;Hann Endre;

2026-02-25 13:28:00 CET

A friss kutatás szerint a választani tudó biztos szavazók körében már 20 százalék a Tisza előnye.

Legjobb humorista: Hann Endre – így reagált Orbán Viktor a Facebook-oldalán a Medián legfrissebb felmérésére.

A miniszterelnök hozzátette, „gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény”.

Mint arról mi is beszámoltunk, a HVG megbízásából február 18-a és 23-a között készült Medián-kutatásból az derült ki, hogy január közepe óta tovább erősödött a Tisza Párt, a teljes szavazókorú népességben 11 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, a választani tudó biztos szavazók körében pedig már a 20 százalékpontot is elérte az előnye. A pártot választani tudók körében jóval kisebb a két nagy párt közötti különbség (13 százalékpont), mint azok körében, akik állításuk szerint biztosan elmennek április 12-én (20 százalékpont) szavazni.

A bő egy hónappal ezelőtti Medián-felméréshez képest a Tisza Párt 2 százalékpontot tudott javítani, miközben a Fidesz ugyanennyit gyengült, a „biztos” szavazók bázisán pedig 4 százalékponttal szerepelt jobban a Tisza, és 4 százalékponttal rosszabbul a Fidesz. Így a teljes népesség bázisán 4 százalékponttal, a biztos szavazók között pedig 8 százalékponttal nyílt az olló.