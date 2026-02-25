Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

Ukrajna;Orbán Viktor;drónok;kritikus energetikai infrastruktúra;

2026-02-25 13:18:00 CET

A miniszterelnök szerint az ukrán kormány további akciókra készül, hogy megzavarja a magyar energiarendszer működését. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drón-repülési tilalomról döntött.

Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a bejegyzésében közzétett videójában elmondta, véget ért a védelmi tanács ülése, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze.

– Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára – fogalmazott. Hozzátette,

meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, látja, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

Ezért – folytatta – elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Orbán Viktor kiemelte,

ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító-központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelte a drón-repülési tilalmat.

Magyarországot nem lehet zsarolni – üzente a miniszterelnök.

Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.