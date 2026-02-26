Magyar Péter: Nehogy véletlenül legyen egy önmerénylet a nagy rettegésben!

választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-26 06:09:00 CET

A Tisza Párt elnöke felszólította Orbán Viktort, hogy álljon le a magyarok elleni lelki terrorral.

Lelki terror alkalmazásával és háborús pszichózis keltésével vádolta meg az Orbán-kormányt a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerdán, Balassagyarmaton a Telex beszámolója szerint arról beszélt, hogy Orbán Viktornak „furcsa mozgása” volt, és egészen furcsa mondatokat mondott a Védelmi Tanács ülése után. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a kormányfő szerdán összehívta a Védelmi Tanács ülését, ahol elrendelte a kritikus energia-infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy katonákat vezényelnek országszerte az energetikai létesítmények közelében.

„Emlékezzetek vissza, hogy én már hónapokkal ezelőtt felszólítottam őt, hogy nehogy véletlenül a nagy rettegésben hamiszászlós műveleteket csináljanak. Nehogy véletlenül berepüljön egy drón, nehogy véletlenül legyen egy önmerénylet a nagy rettegésben”

- fogalmazott az ellenzéki politikus.

Szerinte az Orbán-kormánynak békésen kellene átadnia a hatalmat. – Én azt kérem öntől, miniszterelnök úr, hogy hagyja abba a saját népe lelki terrorizálását, a fenyegetést, a magyar magyart ellen való uszítását, és ne gondolkodjon az orosz szolgálatokhoz köthető megoldásokban.

Magyar Péter Balassagyarmat előtt Vámosmikolán is tartott egy beszédet, ahol hosszan bírálta a kisebb pártokat és jelöltjeiket. Kijelentette, hogy aki 2026. április 12-én egyéniben és listán nem a Tiszára adja a voksát, az Orbán Viktort támogatja. Elismeri azokat az ellenzéki politikusokat, akik saját érdekeiket háttérbe szorítva a Tisza Párt jelöltjeit segítik, mert szerinte egy későbbi, plurális demokráciában 2030-ban vagy 2034-ben ismét lehetőségük nyílhat a megmérettetésre. Megjegyezte: a 2026. április 12-i választás népszavazás lesz, és aki mást állít, az át akarja verni a magyar embereket.

Arról is beszélt, hogy a választók szerinte nemcsak a Fideszt, hanem az általa óellenzéki és szatellitellenzéki pártoknak nevezett erőket is el akarják távolítani. Szerinte ezek az elmúlt 4-8-12 évben érdemi munkát nem végeztek, most viszont jelentős, 500 millió forintos vagy akár egymilliárd forintos támogatáshoz jutva aktivizálódtak. Példaként említette a Magyar Szocialista Párt (MSZP) korábbi alelnökét, Hiller Istvánt, aki Pesterzsébeten indul képviselőjelöltként. Állítása szerint őt egy fideszes kerületi lap címlapján népszerűsítik, miközben szerinte sem pártja, sem társadalmi támogatottsága nincs.

Szóba hozta a Mi Hazánkot és elnökét, Toroczkai Lászlót, akiről azt mondta, rendszeresen szerepel az Orbán-kormány propagandamédiájának különböző felületein, ahol arra panaszkodik, hogy mindenhonnan letiltották, miközben őt másfél vagy két éve ezekre a helyekre nem hívták meg.