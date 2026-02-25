Újabb visszaélések a gödi akkugyárban

visszaélések;Göd;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-25 20:43:00 CET

Súlyos megállapításokat hozott nyilvánosságra a gödi akkumulátorgyárban tapasztalt visszásságokról egy volt középvezető, Magyar Péter pedig közösségi oldalára tett fel egy sejtelmes képet, amely újabb leleplezést ígér a gyár ügyében.

Coming soon …. GÖD – ez a felirat jelent meg szerda kora délután Magyar Péter Facebook-oldalán, ami a politikus későbbi ígérete szerint azt jelenti, hogy csütörtöktől nyilvánosság elé állnak a Samsung SDI gödi akkugyára körül gyűrűző botrány tanúi.

A Tisza Párt elnöke nemrég a Telexnek azt mondta, vannak ügyek, amelyeket később hoznak nyilvánosságra, s ezek között említette meg a gödi akkumulátorgyárat, amelyről korábban egy az üzemben történt robbanást megörökítő felvételt is közzétett. A szerdán közzétett, a Samsung SDI gödi üzeméről készült fekete fénykép és a felirat emlékeztet a radnaimark.hu oldalon szereplő, egy bevetetlen ágyat és egy üres hálószobát ábrázoló képre, amellyel Magyar Péter szerint őt akarják kompromittálni.

A 444 szerdán hozta nyilvánosságra, hogy súlyos megállapítások szerepelnek abban a birtokukba került összefoglalóban, amit a Samsung SDI egy korábbi középvezetője készített a cégtől való távozása után. A dokumentum szerint a katód-gyártósoron kevesebb mint egy évvel az üzembe helyezés után, 2017 második felében vagy 2018 első felében robbanás történt, amikor az egyik oldószer kritikus szinten lévő koncentrátuma egy azonosítatlan eredetű szikra hatására belobbant. (Ezt a videót tette közzé Magyar Péter is a közösségi oldalán.) Csodával határos módon senki sem sérült meg, holott a robbanás után akkora tűz keletkezett, hogy két szinten a mennyezet is beszakadt. A hírportál információi szerint a baleset következtében N-metil-2-pirrolidon (NMP), egy oldószerként használt szerves vegyület került a levegőbe, de a nem tökéletes helyreállítás után még évekkel később is szivárgott a gép környékén ez a vegyület, amely magzatkárosító hatású, súlyos szem-, bőr-, és légúti irritációt okozhat. A robbanás kivizsgálása során kiderült, hogy előtte már többször is leállt a gyártás, mert az NMP-térfogat-koncentrátumot figyelő biztonsági szenzor riasztott.

A jelentés szerint egy koreai karbantartásvezető utasítására a riasztási értéket megemelték, ezért a robbanás napján hiába lépte át az NMP-koncentráció az eredeti értéket, a rendszer nem állította le a munkafolyamatot, így a mérgező gáz koncentrációja tovább nőtt, majd megtörtént a robbanás. A feljegyzésekből az is kiderül, hogy rendszeresen került a csatornahálózatba is ebből az egészségre súlyosan ártalmas anyagból. Szintén a feljegyzések szerint komoly szennyeződést okoz a Samsung SDI két gyártási helyén a nikkel és több más fémvegyület is, s a nikkelpor ki tudott kerülni a gyártási területről is, mert nem alakították ki az indokolt szűrőrendszereket. A dokumentum megjegyzi: a Samsung SDI vezetése trükközött a mérésekkel annak érdekében, hogy ne derüljön ki, milyen mértékben vannak kitéve a dolgozók a nehézfémeknek, illetve milyen a valós kibocsátás. Volt, aki szerint a gyárban előre tudták, mikor fogják őket ellenőrizni, azt is, mikor lesz a zajmérés, s mikor kell ezért lekapcsolni a kemencéket. A lap mindezekre rákérdezett a Pest megyei kormányhivatalnál is, ahonnan azt a választ kapák, hogy „értesülésük téves, a zajmérések időpontjairól a jogszabályoknak megfelelően a gyár üzemeltetőjének nincsen előzetes információja. 2025-ben, a gödi gyár környezetében 12 alkalommal elvégzett akkreditált zajszintmérés határérték-túllépést nem állapított meg.”