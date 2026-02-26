Gulyás Gergely: Olyan benzinár is kialakulhat, amelyet Magyarországon még soha nem láttunk – Kormányinfó percről percre

kormányinfó;

Úgy tűnik, Orbán Viktor a háborús pszichózisban látja a Fidesz utolsó választási győzelmi esélyét, ennek a jegyében kiáltotta ki nemrég Ukrajnát Magyarország ellenségének, hogy aztán az elmúlt egy hét alatta Barátság kőolajvezeték leállása után az Oroszország elleni szankciók vétójával fenyegessen és egy nevetséges felvetés nyománhárom hónapra összehangolt védelmi tevékenységet rendeljen el Magyarországon.