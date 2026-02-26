Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkijt arra, hogy változtasson magyarellenes politikáján

Ukrajna;Orbán Viktor;nyílt levél;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-26 08:15:00 CET

És azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel egy nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy „változtasson magyarellenes politikáján”.

A Facebook-oldalán közzétett üzenetben a kormányfő azt üzente, az ukrán elnök

négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról,

négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. Az elmúlt négy évben pedig megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.

Brüsszel és a magyar ellenzék társaságában összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon,

az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket,

lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.

„Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért” – írta a miniszterelnök.

Majd felszólította Volodimir Zelenszkijt arra, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Több tiszteletet Magyarországnak! – zárta nyílt levelét a miniszterelnök.

Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.

Orbán Viktor szerdán bejelentette, meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és látja, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. Ezért – folytatta – elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító-központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelte a drón-repülési tilalmat.