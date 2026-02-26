Orbán Viktor nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkijt arra, hogy változtasson magyarellenes politikáján

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel egy nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy „változtasson magyarellenes politikáján”.
A Facebook-oldalán közzétett üzenetben a kormányfő azt üzente, az ukrán elnök
négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról,
négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. Az elmúlt négy évben pedig megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.
Brüsszel és a magyar ellenzék társaságában összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon,
az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket,
lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.
„Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért” – írta a miniszterelnök.
Majd felszólította Volodimir Zelenszkijt arra, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Több tiszteletet Magyarországnak! – zárta nyílt levelét a miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.
Orbán Viktor szerdán bejelentette, meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és látja, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. Ezért – folytatta – elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító-központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelte a drón-repülési tilalmat.Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésétMegjelent az Orbán-kormány rendelete, most három hónapig „összehangolt védelmi tevékenység” zajlik MagyarországonNevetséges az orbáni felvetés, hogy Ukrajna megtámadná Magyarországot, most már az önmerénylet is csak egy borzasztó ostoba akcióként sülne el