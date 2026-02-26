Négy ember meghalt, amikor tűzpárbaj alakult ki a kubai biztonsági erők és egy Egyesült Államokban regisztrált motorcsónak utasai között

tűzpárbaj;Egyesült Államok;Kuba;motorcsónak;

2026-02-26 10:06:00 CET

A havannai beügyminisztérium „terrorista beszivárgási kísérletnek”, Washington „rendkívül szokatlannak” nevezte a történteket.

Négy ember életét vesztette és hatan megsebesültek szerdán egy kubai felségvizekre Florida felől behatoló motorcsónak fedélzetén a kubai biztonsági erőkkel vívott tűzpárbajban – közölte a havannai belügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a határőrség hajója helyi idő szerint a szerda reggeli órákban megközelítette az Egyesült Államokban regisztrált, a kubai Villa Clara tartomány partjait nagyjából egy tengeri mérföldre megközelítő motorcsónakot azonosítás céljából, de

a járműből lövéseket adtak le, mire a kubai biztonsági erők viszonozták a tüzet.

A tűzpárbajban egy kubai járőrhajó parancsnoka is megsebesült.

A sebesült külföldi támadókat evakuálták és orvosi ellátásban részesültek. A belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.

Az incidens olyan időszakban történt, amikor éleződik a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség. Washington gyakorlatilag a szigetországba tartó minden minden olajszállítmányt blokkol, növelve a kommunista kormányra nehezedő nyomást.

„A jelenlegi kihívásokkal szembesülve Kuba megerősíti elkötelezettségét felségvizeinek védelme iránt, abból az elvből kiindulva, hogy a nemzetvédelem alapvető pillérnek számít a kubai állam szuverenitásának és a régió stabilitásának megőrzése érdekében”

– tudatta a belügyminisztérium.

A havannai belügyi tárca később arról számolt be, terrorcselekményre készült a kubai felségvizekre Florida felől szerdán behatoló motorcsónak tíz utasa. A minisztérium „terrorista beszivárgási kísérletnek” minősítette az incidenst, és közölte: az Egyesült Államokban regisztrált motorcsónakkal ott élő kubaiak akarták megközelíteni a kubai partot Villa Clara tartományban. A támadók közül többen – főleg a sebesültek – már korábban ismertek voltak a kubai hatóságok előtt különböző bűncselekmények miatt, kettő pedig terrorcselekmények előkészítésének gyanújával körözés alatt is állt.

A közlemény szerint

a motorcsónakban kézifegyvereket – köztük gépkarabélyokat –, házi készítésű robbanószerkezeteket, golyóálló mellényeket, optikai irányzékokat és álcázó egyenruhákat találtak.

A négy halott közül eddig egynek a személyazonosságát tudták megállapítani. A kubai hatóságok egy további embert is őrizetbe vettek a parton, mert azzal gyanúsítják, hogy a csoport fogadására készült. A belügyminisztérium közlése szerint beismerte, hogy az Egyesült Államokból „küldték” a tervezett terrorművelet támogatására, amelyről Havanna egyelőre nem közölte, hogy konkrétan mi lett volna.

A washingtoni kormány „rendkívül szokatlannak” nevezte a tűzpárbajba torkolló nyílt tengeri incidenst. Marco Rubio külügyminiszter közölte, a kormánynak nincs köze hozzá, és hivatalos személyek nem lehettek a motorcsónakban.

Az Egyesült Államok vizsgálja az ügyet, havannai nagykövetsége igyekszik független forrásokból informálódni, valamint megállapítani, hogy az illetők között voltak-e, vannak-e amerikai állampolgárok vagy egyesült államokbeli tartózkodási engedéllyel rendelkezők.

Floridában vizsgálat indult az incidens ügyében. James Uthmeier állami főügyész közölte, hogy a szövetségi hatóságok bevonásával eljárást indítanak, mert – mint fogalmazott – nem bíznak a kubai kormány beszámolójában.