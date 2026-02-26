Mintegy 800 millió euró értékben kötöttek megállapodást ukrán védelmi vállalatok európai partnerekkel

Négy ukrán védelmi ipari vállalat partnerségi megállapodásokat írt alá kedden dán, finn és lett vállalatokkal a Build with Ukraine elnevezésű gyártási kezdeményezés keretében – írja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése alapján a The Kyiv Independent.
E szerint az ukrán Culver Aerospace a dán Copenhagen Global nevű céggel, az ukrán Remtechnology and Tencore a finn New Paakkola Oy és az INSTA nevű vállalattal, a Terminal Autonomy Ukraine pedig a lett SIA Baltic Forceszel kötött megállapodást. Volodimir Zelenszkij kiemelte, bővítik a közös dróngyártást, hogy megvédjék magukat az orosz támadásoktól, és a jövőben is fenntarthassák a védekezést és az elrettentést.Eljött a drónok totális háborúja, és az ukránok most új fejezetet akarnak nyitni
Az ukrán védelmi ipari vállalatok és európai partnereik közt most aláírt megállapodások – melyek kiterjednek a légi és földi drónok gyártásában való együttműködésre, valamint a termékek európai piaci jelenlétével kapcsolatos előkészületekre is – összértéke körülbelül 800 millió euró (mintegy 950 millió dollár). Az ukrán elnök szerint az ilyen kezdeményezések segítenek megalapozni egy valóban önálló európai védelmi ipari bázist, amely a jövőben erősíteni fogja a közös biztonságot.