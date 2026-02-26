kormányinfó;

2026-02-26 10:33:00 CET

Az M1 Híradó kérdésére Gulyás Gergely közölte, a magyar álláspont világos, az EU politikáját tévesnek tartjuk. Az EU-nak nem a háború meghosszabbításán, hanem a lezárásán kellene dolgoznia. Ebben pénzügyi terheket nem vagyunk hajlandók vállalni, a saját jogmeggyőződésünkkel szemben mégis elfogadtuk, hogy 24 tagállam segítsen Ukrajnának. Ehhez képest Ukrajna lábbal tiporja a tagjelölti kötelezettségeit, két tagállam energiabiztonságát közvetlenül veszélyezteti. Uniós segítségnyújtás akkor van, ha betartja a kötelezettségét.

A vezetékes kőolajszállítás ellehetetlenül, tengeri úton keresztül is van lehetőség orosz kőolajat vásárolni – mondta a következő kérdésre. Horvátország is köteles lenne arra, hogy Magyarország számára szállítson, nem válogathatna, honnan vásárolt kőolajat szállítunk. A miniszter hozzátette, örülnek a Mol és a Janaf megállapodásának, de jobban örülnének, ha Horvátország betartaná a kötelezettségét.

Azzal kapcsolatban, hogy megtámadtak egy fideszes aktivistát, a tárcavezető leszögezte: az Orbán-kormány határozott álláspontja, hogy a választásnak van tétje, és a kampány vitákkal jár, de erőszakkal nem járhat. A kormánypártok minden ilyet elítélnek, bárki is követi el bárkivel szemben. A hatóságoktól azt várják, ilyen esetben a lehető leggyorsabban és leghatározottabban lépjenek fel