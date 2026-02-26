Donald Tusk elkezdte magyar tavasszal ugratni Orbán Viktort, aki ugrott is

Magyarország;Lengyelország;Orbán Viktor;Donald Tusk;tavasz;lengyel-magyar barátság;magyar-lengyel barátság;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-26 17:17:00 CET

A magyar miniszterelnök ezt nem hagyta szó nélkül.

„A maguk nyelvén tényleg »MAGYAR tavasz« a magyar tavasz?” – tette fel a kérdést csütörtökön Orbán Viktornak címezve az X-en Donald Tusk lengyel kormányfő, aki a tweetjét egy nevető emojival zárta.

Tusk mellett nem ment el a magyar miniszterelnök, aki szintén az X-oldalán lengyel kollégája bejegyzését megosztva németül, egy kacsintó emoji kíséretében azt válaszolta, hogy „Ungarischer Frühling, Herr”, vagyis „Magyar tavasz, uram”. Orbán Viktor a tweetjében nem fejtette ki, hogy miért németül válaszolt Donald Tusknak. Az egyik lehetséges magyarázat talán az, hogy a lengyel miniszterelnöknek nagyanyja révén német, valamint kasúbiai felmenői is voltak, de ő saját magát lengyelnek vallja. Orbán Viktor újabban azzal vádolta meg a Tiszát, hogy németek állnak a párt mögött, amin egyébként Magyar Péter elmondása szerint Friedrich Merz német kancellár jót nevetett, amikor elmesélte neki müncheni találkozójukon.

Donald Tusk bejegyzésének hátterében egyértelműen a lengyel–magyar kapcsolatok mélypontra kerülése áll. Lengyelországban ugyanis történelmi okokból nagyjából általánosnak mondható az Oroszországgal szembeni jelentős távolságtartás, ennek megfelelően az Orbán-kormány oroszbarát politikája az ukrajnai háború alatt már az előző, Fidesz-barátnak mondható Morawiecki-kormány idején is jókora éket vert a két ország közé. Amikor pedig 2023-ban a lengyelek kormányt váltottak, a helyzet csak tovább romlott. Jelenleg a Magyarország és Lengyelország mellett Csehországot és Szlovákiát tömörítő V4-es szövetség romokban hever, az Orbán-kabinet pedig minden korábbinál súlyosabb mélypontra lökte a két ország viszonyát, amikor az európai elfogatóparancsot megszegve politikai menedékjogot adott a hazájában korrupciós bűncselekmények miatt körözött Marcin Romanowski korábbi igazságügyi miniszterhelyettesnek.

Magyar Péter a hónap elején arról számolt be, hogy baráti hangvételű tárgyalást folytattak a lengyel miniszterelnökkel Münchenben. A találkozó végén meghívta Donald Tuskot az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Budapestre és megállapodtak abban, hogy a Tisza Párt kormánya beiktatását követően az első külföldi útja Varsóba vezet majd. Mint ismert, mind a Tisza Párt, mind Donald Tusk pártja, a Polgári Platform az Európai Néppárt tagja.