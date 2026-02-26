Navracsics Tibor kijelentette, hogy az Orbán-kormány a parlamenti választásig már nem tárgyal a befagyasztott EU-s forrásokról

Orbán-kormány;Magyarország;tárgyalás;Navracsics Tibor;befagyasztás;uniós források;parlamenti választás;

2026-02-26 18:03:00 CET

Majd ha lesz új Fidesz-győzelem és Orbán-kormány. A Tisza Párt programjának egyik kulcskérdése a befagyasztott EU-s források felszabadítása.

A visszatartott kohéziós forrásokról kérdezték Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert Brüsszelben, a tárcavezető válaszából pedig az derült ki, hogy az áprilisi 12-i magyarországi parlamenti választásig már nem fognak tárgyalni róla.

Én úgy gondolom, hogy most, másfél hónappal a választások előtt már ezt nincs értelme szóba hozni. A választások után kell ismét szóba hozni - fogalmazott, hozzátéve, 2022-ben is érezte az Európai Bizottság, hogy a választások után egy olyan időszak jött, amikor újra kell kezdeni a tárgyalásokat. 2022 júniusában alakult meg a mostani kormány és decemberre sikerült elérni a lényeges megállapodások aláírását – mondta a Navracsics Tibor.

A miniszter abban bízik, hogy a 2026-os parlamenti választás után is ha megkeresi az Európai Bizottságot a felfüggesztett források felülvizsgálata ügyében, akkor ismét haladást tudnak elérni. Az Orbán-kormány jogi képtelenségnek tartja, hogy visszafizessék azt a 10 és fél milliárd eurót, amit egy 2023-as döntéssel már felszabadított az Európai Bizottság - közölte a tárcavezető.

Korábban az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka vélekedett úgy, hogy az Európai Bizottságnak vissza kellene vonnia a döntést. Az uniós bíróság egy, az Európai Parlament által benyújtott kereset nyomán vizsgálódik, amely arra hivatkozik, hogy az Európai Bizottság megsértette saját szabályait, amikor 2023 decemberében feloldotta a Magyarországnak szánt források egy jelentékeny részét.

