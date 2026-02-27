Volodimir Zelenszkij: Március elején, Abu-Dzabiban folytatódhatnak az orosz-ukrán tárgyalások

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Abu-Dzabi;Volodimir Zelenszkij;

2026-02-27 06:30:00 CET

Elő kell készíteni az államfők találkozóját – közölte az ukrán elnök.

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló orosz-ukrán tárgyalások következő fordulója várhatóan március elején Abu-Dzabiban lesz – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében.

– Fontos véglegesíteni mindazt, ami a valódi biztonsági garanciák elérése érdekében történt, és elő kell készíteni az államfők találkozóját – közölte Zelenszkij, aki szerint egy ilyen csúcstalálkozó segíthetne a „kulcsfontosságú kérdések” megoldásában. Zelenszkij szerint az amerikai féllel tartott konzultáció megmutatta, hogy

„nagyobb hajlandóság van egy következő háromoldalú találkozóra”.

Az ukrán elnök megismételte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó békét kötni.

Csütörtökön Genfben tárgyalt a Rusztem Umerov vezette ukrán tárgyalódelegáció Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerral, Donald Trump amerikai elnök vejével egy újabb háromoldalú találkozó előkészítéséről.

Umerov a Telegramon arról számolt be, hogy a genfi tárgyalásokon gazdasági, illetve biztonsági kérdések véglegesítése mellett azon dolgoztak, hogy az ukrajnai rendezést elősegíteni hivatott következő háromoldalú tárgyalási forduló „a lehető legtartalmasabb” legyen. Hozzátette, Zelenszkij elnököt tájékoztatták a megbeszélés eredményeiről.