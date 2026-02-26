Szijjártó Péternek nem tetszik, hogy Ukrajna egy nap alatt kétszer is bekérette kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét

Magyarország;Ukrajna;Szijjártó Péter;diplomáciai viszály;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-26 22:27:00 CET

Szerinte Ukrajna Magyarországon kőolajellátási vészhelyzetet akar előállítani.

Ukrajna egy nap alatt másodszor is bekérette Magyarország kijevi nagykövetségének ügyvivőjét – fakadt ki csütörtök esti Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Facebook-videójában kifogásolta, hogy már nem csak napközben, hanem este is megtette ez az ukrán külügyminisztérium. A tárcavezető megismételte korábbi állítását arról, hogy szerinte az ukrán fél bevallotta, hogy kizárólag politikai okai vannak, hogy nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Szerinte továbbra is fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába, de mi nem küldünk, mert nem akarjuk, hogy „az ukránok háborújába” Magyarországot belerángassák. Azt is állította, hogy Ukrajna Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akar előállítani.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel már egy nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy „változtasson magyarellenes politikáján”, és azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.

Az ukrán válasz nem meglepetés azok után, hogy a magyar kormányfő elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító-központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendelte a drónrepülési tilalmat.