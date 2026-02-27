Elérhetetlenné vált a kormánypárti propagandát terítő portál, a Bama Facebook-oldala, háborús riogatás állhat a háttérben

háború;kormánypropaganda;riogatás;Facebook-oldal;Mediaworks;megyei lapok;kesma;

2026-02-27 14:42:00 CET

Jelentették, hogy „háborús fenyegetések” vannak rajta.

Törölhette a Facebook a kormánypárti médiakonglomerátumhoz KESMA-hoz tartozó Baranya megyei lap, a Bama oldalát – írja a HVG.

A Baranya vármegyei hírportál Facebook-oldalának több mint 93 ezer követője volt, és tapasztalataink szerint valóban nem elérhető már a közösségi oldalon. A lap egy Reddit-bejegyzésre is hivatkozik, melynek szerzője állítja: egy ismerőse jelentette az oldalt, a Facebook anyavállalata (Meta) pedig megalapozottnak találta az érvelését, így a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva törölte azt.

A posztoló szerint ismerőse arra hivatkozott az oldal jelentésekor, hogy azon „háborús fenyegetések” vannak. A megyei és más kormánypárti portálok Facebook-oldalain az utóbbi időben valóban megjelentek mesterséges intelligenciával generált, a Tisza Pártot és ellenzéki politikusokat, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt lejárató tartalmak.

A lap megjegyzi, a Meta ritkán töröl Facebook-oldalakat egyetlen bejelentés alapján, legfeljebb akkor, ha különösen súlyos kihágás történt. Jelen esetben inkább arról lehet szó, hogy többen is tettek hasonló bejelentést, így végül a közösségi oldal rendszerei úgy érzékelték, hogy komoly gond lehet az oldallal. A Facebook jogorvoslati eljárását ismerve nem lesz könnyű dolga visszaszerezni a kormánypárti médiának az oldalt, és lehet, hogy más hasonló oldalak is erre a sorsra jutnak a jövőben.