Megszólalt a komáromi akkugyár a tűzről és robbanásról

Az SK Battery közölte, engedéllyel, tesztkörnyezetben robbantgatnak akkumulátorokat, semmiféle szabálytalanság nem történt.

„A sajtóban tegnap megjelent videó egy több évvel ezelőtt elvégzett minőségellenőrzési tesztet mutat be, amelynek célja a vállalat által gyártott akkumulátorok tartósságának és biztonságosságának értékelése volt, és amelyet ellenőrzött tesztkörnyezetben, szélsőséges körülmények között hajtottunk végre. A tesztelő létesítmény az illetékes hatóságok hivatalos engedélyével működik” – közölte pénteken az SK Battery Manufacturing Kft.

A HVG-ben megjelent közleményben a vállalat azt írta, hogy semmiféle szabálytalanság nem történt és nem történik. „Minden tesztelési tevékenységet a vonatkozó törvények és belső szabványok szerint bonyolítunk le, és a vállalat kialakított irányítási és felügyeleti keretrendszere alapján hajtunk végre” – tudatták. 

Az ügy előzménye, hogy tűz keletkezett, majd az ajtó is robbant egy Átlátszó birtokába került videó tanúsága szerint a komáromi SK Battery Manufacturing Kft. gyárának abban a részlegében, ahol a gyártott akkucellák minőség-ellenőrzését végzik. A az oknyomozó portál szerint az említett épületben többször is tűzeset és robbanás történt az elmúlt években, és úgy tudják, hogy hatósági vizsgálatokra ezekben az esetekben nem került sor. A tűzzel járó tesztelés során állítólag kikapcsolják a tűzriasztókat, ám az egyik esetben, mivel a füst eljutott távolabbi épületrészekbe is, ott megszólalt a riasztó – ez hallható egy másik közzétett felvételen.

A céget évek óta bírságolják munkavédelmi szabálytalanságok miatt. 2022 januárjában arról szóltak a hírek, hogy a komáromi gyárból 14 embert kellett kórházba szállítani egy gázszivárgás miatt, majd kiszivárogtak hatósági jegyzőkönyvek is, amelyek szerint rákkeltő gázok kerültek a munkahelyi légtérbe, és a céget 1,5 millió forint bírsággal sújtották a dolgozók súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt.

Tavaly augusztusban tűz ütött ki, amely a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a gyár cellaformázó épületének töltő, öregbítő részlegén keletkezett. 2022-ben a dolgozók egészségének és testi épségének súlyos veszélyeztetése miatt 4,1 millió forintos bírságot róttak ki az üzemeltetőre, ahogyan 2025-ben is, amikor 4,3 millió forintra bírságolták a céget, ugyancsak munkaügyi hiányosságok miatt.

