Kivonulhat a Samsung Szlovákiából

2026-02-28 23:05:00 CET

Robert Fico szlovák miniszterelnök közlése szerint minden jel arra utal, hogy a dél-koreai cég a közeljövőben bezárja gyárát az országban, aminek következtében 800 dolgozó veszítheti el állását. A Samsung világszerte az üzemek átszervezését tervezi, de ez a cég másik európai gyárát, a gödit nem érinti.

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken közölte: minden jel arra utal, hogy a dél-koreai Samsung a közeljövőben beszünteti a termelést Szlovákiában, a gyár esetleges bezárásával pedig 800 dolgozó veszítheti el az állását – írja az Új Szó.

A szlovákiai magyar hírportál beszámolója szerint Fico elmondta, úgy értesült, hogy a Samsung világszerte az üzemek átszervezését tervezi, és hogy a kabinet már felkészült a galántai gyárbezárással kapcsolatos hivatalos bejelentésre. Hozzátette, a változás hátterében a televíziók iránt tapasztalt, az elmúlt években jelentősen megcsappant kereslet áll, és a termelés beszüntetése a miniszterelnök szerint elsősorban Közép-Európát érinti.

A Samsungnál közvetlenül nagyjából 800-an dolgoznak, a cég 2024-ben mintegy 1,7 milliárd eurós árbevételt ért el. A szlovák kormányfő kiemelte, senkit sem szeretnének állás nélkül hagyni, ezért lehetőségként felvázolta, hogy a jövőben átképzik azokat, akik továbbra is hasonló területen szeretnének dolgozni, így munkát vállalhatnának a Nagysurányban (Šurany) épülő kínai Gotion akkumulátorgyárnál.

A Napunk–Denník N közben hiteles forrásokra hivatkozva már tényként közli, hogy a Samsung végleg távozik Szlovákiából, bár a vállalat egyelőre nem kommentálta a sajtóhíreket. A lap értesülései szerint a koreaiak már hosszabb ideje panaszkodtak a drága energiára és az egyre növekvő munkaerőköltségekre, miközben a szlovák kormány az adók és járulékok emelésével tovább drágította a munkaerőt.

A Samsung Szlovákia legnagyobb elektrotechnikai vállalata, és az elmúlt években a második legnagyobb gyár, amelyet az ország elveszíthet. A végleges kivonulás egy szélesebb körű globális leépítési hullám része, amely a leányvállalatokat Kínában és az Egyesült Államokban is érintette. Mint írják, az ilyen átszervezések során a vállalatcsoportok jellemzően a legkevésbé hatékony üzemeket zárják be,