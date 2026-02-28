Megragadni a pillanatot

kiállítás;könyv;irodalom;fotográfia;

2026-02-28 22:37:00 CET

Híres írók és költők jelennek meg Méhes Károly fekete-fehér fotóin, melyeket nemrég mutatták be a budai Másik Műhelyben. Emellett az alkotó Kezdő vak című új verseskötetéből is felolvastak, mely az elmúlásról szól.

Esterházy Péter, Barnás Ferenc, Bereményi Géza és Tolnai Ottó látható többek között Méhes Károly író, költő, fotográfus Írók, költők & Co című kiállításán a budai Másik Műhely nevű alkotótérben – a fekete-fehér, erős tónusú képeket nézve olyan érzésünk lehet, mintha a híres szerzők közvetlen közelében ülnénk, és hallgatnánk őket, akárcsak egy irodalmi felolvasáson. A nagy mesterek mellett az új generáció tagjai is feltűnnek a képeken, mint Harag Anita író és Simon Bettina költő. – Eleinte csak a magam szórakoztatására készítettem ezeket a képeket, amikor elmentem egy-egy rendezvényre, régen magam is kulturális újságíró voltam Pécsett. Előfordult, hogy amikor a fotós kollégák elfoglaltak voltak, akkor megkértek, hogy kattintsak párat én is. Néhány évvel ezelőtt szisztematikusan kezdtem el ilyen képeket készíteni könyvbemutatókon vagy más hasonló eseményeken – mondta lapunknak Méhes Károly.

Kérdés persze, hogy aki maga is költő és író, az vajon hogyan fotózza a kortársait? – Ezt nem tudom megmondani, mert nincs ellenpróba. Tény, hogy a kiállításomon szereplő alanyok többségét jól ismerem – még ha nem is vagyok mindegyikkel baráti viszonyban –, ezért nincsen ellenérzésük azzal kapcsolatban, hogy fényképezem őket, sőt, inkább örülnek neki. Több olyan fotóm készült, amit aztán az adott személy fölhasznált fülszöveghez vagy Facebook-profilképnek.

Egyes fotókhoz személyes viszony is fűzi: a Tolnai Ottóról készült képet például 2008-ban készítette, amikor az íróval a Pécsi Íróprogramon találkozott, melyet Méhes a feleségével, Kulcsár Enikővel alapított. Tolnai akkor egy hónapon át vendégségben volt náluk, közvetlenül Méhesék mellett. – Tolnai Ottó már sajnos elhunyt, de a fotóra nézve még most is felidéződik bennem az az időszak. Akkoriban sokszor átjártam hozzá a szomszédba beszélgetni, megkérdezni, hogy s mint van, hogy halad a munkával, és közben csináltam róla pár képet. Ő akkor a hatvanas éveiben járt – mesélte Méhes Károly.

A Bereményi Gézáról készített fotó szintén emlékeket idéz benne: a nyolcvanéves írót emblematikus személynek tartja. Amikor Méhes egyetemista volt, Bereményi írói mesterkurzusára járt a Pécsi Egyetemen. – Írótanonc voltam nála, és azt tanultam tőle, hogy egy szerző számára mennyire fontosak a saját történetei. Amennyire ismerem Géza életművét, gyakorlatilag ő is azt írja meg, amit látott, hallott és vele történt, illetve ezt próbálja újra és újra megfogalmazni. A gyerekkorából három művet is készített: az Eldorádó című filmet, a Magyar Copperfield önéletrajzi regényét és Az arany ára színdarabját.

Méhes szintén a saját és a családja életéből indul ki, amikor írni kezd. A Másik Műhelyben a fotói mellett bemutatta a Kezdő vak című új verseskötetét is, melynek fő témája az elmúlás, az emberi élet végességével való számvetés. – Ebben a kötetben is megjelenik a családi legendárium. Sokan mondták is, hogy ez a veszteségek könyve lett, mivel a versek között sok olyan van, amelyben arról morfondírozom, hogy milyen volt megélni anyukám halálát, illetve más személyeknek, helyzeteknek és helyszíneknek az elvesztését. Mindez óhatatlanul együtt jár azzal, amikor az ember elért egy bizonyos életkort. Hatvanegy éves vagyok idén, és hát szaporodnak ezek a veszteségek, amelyek sok szép emléket is felidéznek, melyek már nincsenek. De talán az irodalommal valamiképpen sikerül ezt az érzést visszaadni. Prózával ezt konkrétabban meg lehet tenni, míg a versekkel ezeknek az érzéseknek az esszenciáját lehet megidézni. Ezek pillanatfelvételek, melyek talán képesek megragadni egy hangulatot, pláne azok számára, akik már szembesültek hasonló élménnyel. A halott nagyszüleinknek fel tudjuk idézni a lakását, a bútorait és azokat az éveket, találkozásokat, amelyeket velük töltöttünk. A fotók pedig a múltat szintén felidézik, akár olyan szituációkat is, melyek már nincsenek, vagy nem úgy történnek manapság, mint régen, mert azóta megváltozott a világ. Mégis ott tarthatjuk a kezünkben ezeket a képeket, és nézhetjük az alakokat, és belerévedhetünk a múltba.

Méhes Károly: Írók, költők & Co. Másik Műhely (Budapest, XI., Bartók Béla út 112.) Méhes Károly: Kezdő vak. Prae Kiadó, 2026