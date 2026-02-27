Magyar Péter: Lehet, hogy 2018-ban és 2022-ben nem volt következménye a választási csalásnak, de most lesz

Vas vármegye;választási csalás;Magyar Péter;Tisza Párt;Strompová Viktória;

2026-02-27 20:12:00 CET

A Tisza Párt elnöke megüzente a fideszes polgármestereknek, hogy ne fenyegessék a helyieket.

A 822 lelkes Vas megyei Uraiújfalun tartott kampányfórumot Magyar Péter, ahol egyebek között üzent azoknak a polgármestereknek is, akik fenyegetéssel, zsarolással próbálják rávenni a helyieket arra, hogy a Fideszre szavazzanak.

A Tisza Párt elnöke a beszéde végéhez közeledve (a videó 56. percétől) szólította fel a polgármestereket arra, ne felejtsék el, hogy ők vannak az emberekért, és nem fordítva, ezért aztán nem szeretné sehol sem meghallani a továbbiakban, hogy közmunka, tűzifa, önkormányzati munka elvételével fenyegetik az embereket, vagy hogy hatósági zaklatásoknak teszik ki őket. – Nem szeretnék olyat hallani, hogy választási csalásokat szerveznek, hogy önkormányzati forrásokat használhatnak fel a fideszes politikusok, vagy éppen láncszavazást szerveznek, vagy fizetnek a szavazatokért. Ezek mind nagyon-nagyon súlyos bűncselekmények. És lehet, hogy 2022-ben, lehet, hogy 2018-ban nem volt ennek következménye, de most lesz. Ezt tudom üzenni. Mert hogy szabad, független igazságszolgáltatás lesz, szabad, független nyomozóhatóság lesz, és az utolsó ilyen választási bűncselekményt is fel fogják deríteni, akkor is, ha itt történik Vas megyében, és akkor is, hogy ha ne adj' Isten a határon túl - fogalmazott Magyar Péter.

Vagyis a Tisza Párt elnöke lényegét tekintve tényként rögzítette: 2018-ban és 2022-ben is csalt a Fidesz a parlamenti választáson. Úgy folytatta, mindenkinek azt tudja üzenni, akit zsarolnak, vagy fenyegetnek, hogy ne engedjen, mert semmi sem tart örökké. – 150 év alatt sem lettünk törökké és most már 44 nap alatt nem is leszünk – jelentette ki, majd mindenkit arra kért, szánjon egy napot a hazájára április 12-én. – Nem lesz egyszerű, mindenki tudja, hogy egy bukás előtt álló hatalom, amely a lopott szajrét meg a szabadságát is félti, az mindenre képes, még annak a duplájára is képes. Képes kék-sárgára festeni drónokat, megijeszteni az embereket, háborús pszichózist kelteni, képes egy önmerényletre is, bármire. Még az utolsó utáni pillanatban is meg fogják ragadni a lehetőséget, hogy megállítsák a Tisza áradását – mondta Magyar Péter, hozzátéve, ez nem fog sikerülni.

A sárvári központú Vas megyei 2-es választókörzetben egyébként a Tisza Párt a felvidéki magyar Strompová Viktóriát indítja, akit Lázár János építési és közlekedési miniszter szlováknak titulált. Fideszes ellenfele Ágh Péter lesz.