Tíz év alatt a hússzorosára nőtt a szolidaritási sarc Újbudán

2026-02-27 19:25:00 CET

2017-ben még 273 millió forintot kellett fizetnie a kerületnek, idén már csaknem hatmilliárdot.

Több mint hússzorosára emelkedett 2017 és 2026 között a XI. kerület által fizetendő szolidaritási hozzájárulás – számolt be a 24 az előterjesztésről, amelyet csütörtökön tárgyalt Budapest XI. kerületének önkormányzat képviselő-testülete.

E szerint 2017-ben még 273 millió forintot fizetett a kerület szolidaritási hozzájárulás címén, 2026-ra azonban már csaknem hatmilliárd forintos sarcot irányoztak elő. Az arány az iparűzési adóbevételhez képest 3 százalékról mintegy 31 százalékra nőtt, miközben az iparűzési adóbevétel nominálisan messze nem emelkedett ekkora mértékben.

Mindez azután következett, hogy az Orbán-kormány az elmúlt 16 év alatt több tízmilliárd forint közvetlen vagy közvetett bevételkiesést idézett elő a kerület számára, tekintve, hogy a kabinet jelentősen szűkítette az önkormányzatok hatásköreit és pénzügyi mozgásterét, ide értve az okmányirodai ügyintézést, az építésügyet, az iskolafenntartást és az alapellátási feladatok központosítását, valamint a gépjárműadó bevételének teljes elvonását. Továbbá felfüggesztették az idegenforgalmi adót, megszüntették a reklámhordozók adóztatási jogát és további bevételkiesést okoz az ingyenes parkolás is. A képviselő-testület szerint mindez visszaveti a fejlesztési lehetőségeket.

László Imre, a kerület polgármestere a Facebookon arról számolt be, hogy a közgyűlés támogatta az indítványt, ezzel állítása szerint Újbuda kiáll az önkormányzatiság mellett.