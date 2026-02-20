Gyanúsítottként hallgatták ki a kormányplakátokat átfestő Heindl Pétert

kihallgatás;alaptörvény;gyanúsított;plakátrongálás;kormánypropaganda;választási csalás;hatalomgyakorlás;átfestés;Heindl Péter;

2026-02-20 16:44:00 CET

A pécsi jogász beismerés helyett a hatályos alaptörvény betartására figyelmeztette a hatóságokat, miután rendőrautóval vitték be a kapitányságra.

„Heindl Péter barátomat meginvitálta a rendőrség, hogy meleg szobában mondhassa el a rövid vallomását: azért javítja ki a választási csalást jelentő propaganda plakátokat, mert még a fideszes alaptörvény szerint is alkotmányellenes a kizárólagos hatalomra törekvés. Az ellen küzdeni pedig nem csak jog, hanem kötelesség” – posztolta Facebook-oldalán pénteken Hadházy Ákos a pécsi jogászról, aki ellen egy hete indult eljárás, mert ismét nekilátott Pécsen és környékén felhívni a figyelmet az állami törvénysértésekre, a hazugságokra.

– Pétert persze nem fogják lecsukni ezért (egyelőre), és aki követné a példáját, az se féljen ettől, sőt. De a munkájának akkor lesz csak eredménye, ha sokan megértik azt, amit a plakátokra ragaszt. Állami kampányplakát egyenlő választási csalással – ismételte meg a független országgyűlési képviselő.

Arról lapunk is beszámolt a múlt héten rongálás bűncselekménye gyanújával indítottak eljárást a korábban plakátátfestése miatt jogerősen elítélt Heindl Péter ellen, aki azonban saját Facebook-oldalán közzétette a gyanúsítotti kihallgatásáról készített jegyzőkönyv egy részletét, amely szerint gyanúsítottként csütörtök éjjel egymondatos vallomást tett: „Az, hogy a kampányidőszakban az állam politikai reklámot tesz közzé, az a kizárólagos hatalomgyakorlásra való törekvés szándékát fejezi ki, és az alaptörvény szerint ez ellen mindenkinek nem csak hogy joga, de kötelessége fellépni.”

A Magyarország Alaptörvényében a hivatkozott részt a C) cikk három bekezdése tartalmazza:

(1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.

A pécsi jogász egyik segítője, a szintén a baranyai megyeszékhelyen élő Horváth Viktor egyik posztjában leszögezte, hogy nem támogaták a plakátrongálást. – Ne rongáljatok, hanem jobbítsátok az állami kampányplakátokat – tette közzé felhívását. Ugyanakkor hozzátette: „Másrészt viszont ez bűncselekmény. Még másrészt viszont szintén bűncselekmény volt, amit 1848-ban Petőfiék csináltak – ellenkezett a hatályos törvényekkel. És bűncselekmény volt, mikor von Stauffenberg bombát robbantott Hitler alatt – ellenkezett a német törvényekkel. Van úgy, hogy a törvényszegés a helyes.”