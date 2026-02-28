Elkezdtek járőrözni a katonák a Mol létesítményei körül

Orbán Viktor szerdai bejelentése nyomán útnak indultak a harckocsik, a MOL Petrolkémia Zrt. pedig tájékoztatta alkalmazottait, hogy mostantól érzékelni lehet a honvédség jelenlétét az üzemekben - írja a 444.
Mezzey Péter termelési igazgató körlevelében úgy tájékoztatott, hogy az Orbán-kormány elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, amely intézkedés a Mol több létesítményét is érinti, de a megerősített védelem nem befolyásolja az üzemmenet-folytonosságot. A tegnapi napon a honvédség megkezdte a bejárást a Dunai Finomítóban, a Dufiban és a tiszaújvárosi finomítóban MPK-ban (a telephely déli része, az egykori TIFO-t érinti az Intézkedés), de hamarosan felmérik a csurgói és a fényeslitkei infrastruktúrát is.
A közlés szerint a magyar honvédségi jelenlététet ezen túl és Algyőn is „érzékelni lehet”, a katonák járőrözni fognak a kijelölt létesítmények környékén, kizárólag őrzés-védelmi céllal. „Az intézkedés a mindennapi munkát és az üzemmenet-folytonosságot nem érinti, és a mindennapi tevékenység a MOL Biztonság csapatának előzetes engedélyével történik” – hangzik a közlemény.Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére
Több, a TikTokon terjedő felvétel ugyancsak arról tanúskodik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken már megjelentek a honvédségi harcjárművek, illetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is arról számolt be, hogy a honvédség megkezdte a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.
Hogy az egész akció közönséges propagandacélokat szolgál, arra számos jel utal: miként arra Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, egyben a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke is felhívta a figyelmet, valós fenyegetettség esetén a NATO-szerződés 4. cikkelye értelmében konzultációt kellene kérnünk a katonai szövetségtől, amit azonban az Orbán-kormány nem tett meg, és a terrorfenyegetettség szintjét sem emelte. Mellesleg mostanáig egyetlen miniszter sem állt elő olyan információval, ami alátámasztaná, hogy Ukrajna a magyar kritikus infrastruktúrát készülne megtámadni.Ruszin-Szendi Romulusz ízekre szedte az Orbán-kormány háborús riogatását, ha valódi lenne a fenyegetés, annak a NATO-ban ismert és világos eljárása vanSzalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy összeállt a húszas lista, hova küld katonákat péntektől az Orbán-kormány