Elkezdtek járőrözni a katonák a Mol létesítményei körül

2026-02-28 05:19:00 CET

Kizárólag őrzés-védelmi céllal.

Orbán Viktor szerdai bejelentése nyomán útnak indultak a harckocsik, a MOL Petrolkémia Zrt. pedig tájékoztatta alkalmazottait, hogy mostantól érzékelni lehet a honvédség jelenlétét az üzemekben - írja a 444.

Mezzey Péter termelési igazgató körlevelében úgy tájékoztatott, hogy az Orbán-kormány elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, amely intézkedés a Mol több létesítményét is érinti, de a megerősített védelem nem befolyásolja az üzemmenet-folytonosságot. A tegnapi napon a honvédség megkezdte a bejárást a Dunai Finomítóban, a Dufiban és a tiszaújvárosi finomítóban MPK-ban (a telephely déli része, az egykori TIFO-t érinti az Intézkedés), de hamarosan felmérik a csurgói és a fényeslitkei infrastruktúrát is.

A közlés szerint a magyar honvédségi jelenlététet ezen túl és Algyőn is „érzékelni lehet”, a katonák járőrözni fognak a kijelölt létesítmények környékén, kizárólag őrzés-védelmi céllal. „Az intézkedés a mindennapi munkát és az üzemmenet-folytonosságot nem érinti, és a mindennapi tevékenység a MOL Biztonság csapatának előzetes engedélyével történik” – hangzik a közlemény.

Több, a TikTokon terjedő felvétel ugyancsak arról tanúskodik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken már megjelentek a honvédségi harcjárművek, illetve Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is arról számolt be, hogy a honvédség megkezdte a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.

Hogy az egész akció közönséges propagandacélokat szolgál, arra számos jel utal: miként arra Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa, egyben a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke is felhívta a figyelmet, valós fenyegetettség esetén a NATO-szerződés 4. cikkelye értelmében konzultációt kellene kérnünk a katonai szövetségtől, amit azonban az Orbán-kormány nem tett meg, és a terrorfenyegetettség szintjét sem emelte. Mellesleg mostanáig egyetlen miniszter sem állt elő olyan információval, ami alátámasztaná, hogy Ukrajna a magyar kritikus infrastruktúrát készülne megtámadni.