Szabálysértésre hivatkozva büntettek antifasisztákat

bírság;antifasizmus;gyülekezési jog;MEASZ;Vajnai Attila;Európai Baloldal;antifa;

2026-02-26 18:18:00 CET

Gyülekezési joggal való visszaélés miatt 91 ezer forintra bírságolták Vajnai Attilát, aki a szélsőjobboldali „becsület napja” ellen tiltakozva sajtótájékoztatót szervezett. A rendőrség az eseményt gyűlésként értékelte.

A rendőrség – ahogyan arról beszámoltunk – megtiltotta, hogy a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) antifasiszta emlékmenetet tartson február 14-én, azon a napon, amikor a szélsőjobboldal a budai várból történt 1945-ös kitörésre, az úgynevezett „becsület napjára” emlékezett.

A tiltás indoklásában a MEASZ-t összefüggésbe hozták a terrorszervezetnek minősített Antifával.

A MEASZ hiába érvelt azzal, hogy „Antifa” szervezet nem létezik: az elnevezés sok, egymástól független, nagyon eltérő módszereket alkalmazó csoportot és embert takar. A sportrendezvényként meghirdetett, szintén szélsőjobboldali szellemiségű Kitörés teljesítménytúrát ugyanakkor erős rendőri biztosítás mellett zavartalanul megrendezhették.

Szintén február 14-én antifasiszta szervezetek – német és osztrák résztvevőkkel – sajtótájékoztatót tartottak a Jászai Mari téren. A szervezők egy molinót is kifeszítettek: „Soha több fasizmust!”. Az esemény végén a rendőrök lezárták a teret, mindenkit igazoltattak. Az egyik szervezőt, Vajnai Attilát, az Európai Baloldal elnökét a helyszínen arról tájékoztatták, hogy a rendőrség vizsgálni fogja, a rendezvény valóban bejelentést nem igénylő sajtótájékoztató volt-e, vagy pedig a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó, de nem bejelentett gyűlés.

A XIII. kerületi rendőrkapitányságnál folyó vizsgálat lezárult, és arra jutott, hogy az antifasiszta szervezetek nem sajtótájékoztatót, hanem bejelentés nélkül megtartott gyűlést tartottak a Jászai Mari téren.

A határozat szerint

„Vajnai Attila magánszemély, aki magát az Európai Baloldal elnökének tartja”, visszaélt a gyülekezési joggal. Ezért 91 ezer forintos szabálysértési bírságban részesítették.

A rendőrség egyebek között azzal támasztotta alá állítását, hogy „az utcán arra sétáló emberek felfigyelhettek” az eseményre, így egyértelműen kijelenthető, hogy a rendezvényt a kívülálló személyek „kétséget kizáróan gyűlésként értékelhették”. A határozat idézi a Népszava tudósítását is: „A német és osztrák megszólalók tiltakoztak az ellen, hogy a rendőrség nem engedélyezte a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) szintén szombatra tervezett emlékmenetét”. A rendőrség – számunkra rejtélyes módon – ebből a mondatból is azt a következtetést szűrte le, „egyértelműen megállapítható, hogy Vajnai Attila be nem jelentett gyűlést tartott”.

Itt jegyezzük meg: cikkünkben kétszer is szerepel, hogy a Jászai Mari téren sajtótájékoztatót (tehát nem gyűlést) rendeztek, ám a rendőrség ezt a körülményt nem tartotta érdemesnek megemlíteni.