Gulyás Gergely tárcája szigorú büntetést ígér, ha igaz a debreceni akkumulátorgyárban történt mérgezés

2026-02-28 20:46:00 CET

A cég is vizsgálatot indított.

Szigorú büntetést ígér a Miniszterelnökség, ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul - közölte egy, a debreceni akkumulátorgyárban történt esetleges mérgezéssel kapcsolatban lapunknak is elküldött közleményében a tárca sajtóirodája.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Tisza Párt egyik debreceni képviselőjelöltje egy szombaton a Facebookon azt állította, legalább két dolgozó szenvedett mérgezést néhány napja az egyik debreceni akkumulátorgyárban. A CATL Debrecen vizsgálatot indított a sajtóban megjelent hírek kapcsán.

A Miniszterelnökség hangsúlyozta: Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani, és mindenkivel be kell tartatni - kicsi vagy nagy, magyar vagy külföldi cégeknek egyaránt. Jelezték azt is, hogy a hatóságok minden szabálytalanságot szigorúan kivizsgálnak.