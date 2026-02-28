Gulyás Gergely tárcája szigorú büntetést ígér, ha igaz a debreceni akkumulátorgyárban történt mérgezés

Szigorú büntetést ígér a Miniszterelnökség, ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul - közölte egy, a debreceni akkumulátorgyárban történt esetleges mérgezéssel kapcsolatban lapunknak is elküldött közleményében a tárca sajtóirodája.
Mint korábban hírt adtunk róla, a Tisza Párt egyik debreceni képviselőjelöltje egy szombaton a Facebookon azt állította, legalább két dolgozó szenvedett mérgezést néhány napja az egyik debreceni akkumulátorgyárban. A CATL Debrecen vizsgálatot indított a sajtóban megjelent hírek kapcsán.Tisza: Két dolgozó szenvedett mérgezést a napokban az egyik debreceni akkugyárban Vizsgálatot indított a CATL Debrecen, miután egy videóban egy akkugyári dolgozó mérgezésről beszélt
A Miniszterelnökség hangsúlyozta: Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani, és mindenkivel be kell tartatni - kicsi vagy nagy, magyar vagy külföldi cégeknek egyaránt. Jelezték azt is, hogy a hatóságok minden szabálytalanságot szigorúan kivizsgálnak.