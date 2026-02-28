Vizsgálatot indított a CATL Debrecen, miután egy videóban egy akkugyári dolgozó mérgezésről beszélt

vizsgálat;mérgezés;akkumulátorgyár;CATL;Tisza Párt;

2026-02-28 14:24:00 CET

Legalább két dolgozó szenvedett mérgezést néhány napja az egyik debreceni akkumulátorgyárban - közölte szombat reggel megjelent Facebook-posztjában a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje.

A CATL Debrecen vizsgálatot indított a sajtóban megjelent hírek kapcsán, ez jelenleg még zajlik - közölte a cég az MTI-vel.

Amint arról beszámoltunk, szombat reggel egy videóelőzetest posztolt a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje. Ebben az hangzik el, hogy legalább két dolgozó szenvedett mérgezést néhány napja az egyik debreceni akkumulátorgyárban.

A CATL Debrecen erre reagált szombat délután, közleményükben azt írták, a cég tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a vizsgálat fejleményeiről, emellett megteszi a szükséges bejelentéseket a hatóságoknak és a kivizsgálás kapcsán mindenben együttműködik. Azt is hozzátették, hogy a vállalat számára továbbra is kiemelten fontos a munkatársaik és a környezet védelme.

A tiszás Tárkányi Zsolt tett közzé egy rövid videót szombat reggel, amelyet az egyik debreceni akkugyár dolgozójával készített. Akkor azt közölte, hogy az csak egy részlet, a teljes beszélgetést később hozza nyilvánosságra.

A kisfilmben, a kamerának háttal ülő, kitakart, eltorzított hangú dolgozó arról beszél, hogyan történt a mérgezés.

„Pont én voltam az a szerencsés ember, aki azt fogtam meg, amelyen a pólus kimenet hiányzott” - idézte fel. Szavai szerint az volt a probléma, hogy a pólus kimeneten keresztül, ahol a cellában található gázok, vegyületek vannak, a lítium, a mangán és a kobalt szivárgott.

„Fájt a torkom, lüktetett a fejem, ahogy a kollégák segítettek lemenni friss levegőre. Na ott még rosszabbul lettem, ott éreztem, hogy remeg a kezem-lábam (...) nagyon-nagyon kábult voltam, felmentünk és képszakadás” - fogalmazott a nyilatkozó. Kollégái tájékoztatása szerint elájult, és elkezdett reszketni, félrebeszélt és dadogott. Munkatársai azt is mondták neki, hogy a bal keze és lába egyáltalán nem mozdult.