Legkevesebb kilenc ember meghalt, amikor iráni rakéta csapódott be az izraeli Bét Semes lakóövezetében

Lakóövezetbe csapódott be vasárnap egy iráni ballisztikus rakéta a Jeruzsálemtől mintegy 30 kilométerre nyugatra lévő Bét Semes városában. A támadás legkevesebb kilenc ember életét követelte, 45-en megsebesültek, 11 embert pedig órák múltán is eltűntként kerestek – számolt be a tragédiáról a The Times of Israel. A légitámadás egy zsinagóga nyilvános óvóhelyét érte, de lakóépületeket is megrongált.
Az izraeli hadsereg vizsgálja a rakétabecsapódás körülményeit, azt, hogy ebben az esetben miért nem működött a légvédelem, főleg, hogy Avsalom Peled jeruzsálemi körzeti rendőrkapitány-helyettes közlése szerint ezek a nyilvános óvóhelyek nem tudnak ellenállni egy közvetlen rakétabecsapódásnak. Hat sebesültet a jeruzsálemi Sáre Zedek orvosi központba szállítottak, köztük egy négyéves kisfiút. Szintén Jeruzsálemben, a Hadassza Ein Kerem kórházba két gyermeket és egy 76 éves férfit, a Hadassza Scopus-hegyi intézménybe pedig további öt embert vittek. Négy nőt a helyi sürgősségi központban láttak el különböző sérülésekkel.
Egy másik iráni rakéta még szombaton nem messze Jeruzsálem óvárosától, és néhány száz méterre a Nyugati Faltól, közismertebb nevén a Siratófaltól, valamint Templom-hegytől – közölték a jeruzsálemi hatóságok. Személyi sérülés itt nem történt, egy iráni rakéta robbanófeje csapódott be, az előzetes vizsgálatok szerint a rakétát a hadsereg elfogta, és már csak annak darabjai hullattak alá egy szabadtéri rendezvényhelyszínre, ahol szerencsére emberek nem tartózkodtak.