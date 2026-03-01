Irán;Izrael;háború;Egyesült Államok;sebesültek;halálos áldozatok;rakétacsapás ;

2026-03-01 15:05:00 CET

Legkevesebb kilenc ember meghalt, amikor iráni rakéta csapódott be az izraeli Bét Semes lakóövezetében

Húsznál is többen megsérültek, köztük egy négyéves gyermek. Vizsgálat indult, hogy miért nem működött a légvédelem.