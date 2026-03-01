Métereket zuhant egy fiatal lány vasárnap a Remete-barlangnál, mentőhelikopterrel vitték kórházba

Vasárnap délután érkezett a riasztás, hogy egy fiatal lány 3-4 métert zuhant a Remete-barlangnál és fej-, valamint lábsérülést szenvedett – írja a Telex a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálatnak a balesetről szóló híre nyomán. A szolgálat ügyeletese riasztotta a készenlétben lévő hegyimentőket, és egyeztetett a sérült édesapjával a baleset körülményeiről és a pontos helyszínről. Mint kiderült, a lány a Remete-barlang egyik felső járatához próbált felmászni, onnan esett vissza és valószínűleg a sérülései nem annyira súlyosak.
A riasztást követően azonnal a helyszínre indult a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltóság és a Váci Hivatásos Tűzoltóság, valamint az Országos Mentőszolgálat szobi kocsija és egy mentőhelikopter is. A rendőrség ideiglenesen lezárta a 12-es főutat a dömösi átkelőnél a mentőegységek és a helikopter miatt. A mentők gyalog indultak fel a Remete-barlanghoz, ahol a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltók egyik tagja kezdte el a sérült ellátását, míg megérkeztek a helyszínre a hegyimentők és az OMSZ mentőápolója.
A légimentők helikopterre átrepült Nagymaros szélére, hogy felszabadítsa a 12-es főúton a forgalmat. A sérült ellátása után az egységek közösen, a hegyimentő szolgálat speciális hordágyával szállították le a sérültet a 12-es főúthoz, onnan pedig már mentőautóval vitték a helikopterhez. A Légimentő Szolgálat a Szent János kórházba szállította a sérültet.