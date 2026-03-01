zuhanás;Dunakanyar;barlang;Börzsöny;mentőhelikopter;fiatal lány;

2026-03-01 20:13:00 CET

Métereket zuhant egy fiatal lány vasárnap a Remete-barlangnál, mentőhelikopterrel vitték kórházba

A Dunakanyar egyik kedvelt kirándulóhelyére több mentőegység is ment a bajbajutott túrázóért.