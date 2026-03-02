Orbán Viktor szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítható

Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-02 12:10:00 CET

A kormányfő azt ígérte, hogy az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik. Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő zsarolja Magyarországot.

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs – állította Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videójában, amelyben felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat.

A kormányfő arról számolt be, hogy a ma reggeli nemzetbiztonsági egyeztetésen részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és annak állapotáról. „A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű: a Barátság kőolajvezeték működőképes” – közölte Orbán a videóban.

Elmondása szerint azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért az újraindításnak technikai akadálya nincs. A miniszterelnök azt ígérte, hogy az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik. – Újra felszólítjuk Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság kőolajvezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket” – fogalmazott.

Orbán Viktor végül jelezte: – Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Amit Volodimir Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben. De Magyarország nem hagyja magát, az olajblokádot le fogjuk törni.

Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta a ukránokat, a Tisza Pártot pedig mindenféle bizonyíték nélkül azzal támadja, hogy összejátszik Kijevvel.