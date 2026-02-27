Közös vizsgálóbizottságot küldene Ukrajnába Orbán Viktor és Robert Fico

Robert Fico;Magyarország;Szlovákia;Orbán Viktor;vizsgálóbizottság;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-27 11:25:00 CET

A miniszterelnök arra szólította fel Volodimir Zelenszkijt, hogy engedje be a magyar és szlovák ellenőröket, valamint biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket.

Robert Ficóval megállapodtam, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek délelőtt a Facebook-oldalán. Bejegyzésében felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

A kormányfő egy videót is közzétett a közösségi oldalán, melyben hangsúlyozta, nem csak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is.

– A Barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is – közölte. Hozzátette, Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai-műszaki akadálya van, ugyanakkor Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fenn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket.

– Ezért abban állapodtam meg Robert Ficóval, hogy egy közös vizsgálóbizottságot állítunk fel. Ennek a vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre, és meggyőződjön saját szemével a valóságról

– fogalmazott a miniszterelnök. Majd arra szólította fel az ukrán elnököt, hogy engedje be a vizsgálóbizottságot, és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket.

Mint arról beszámoltunk, az Oroszország felől Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező Barátság kőolajvezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj, mivel egy orosz találat érte az infrastruktúrát. Az Orbán-kormány azóta a választásokba való beavatkozással vádolta Kijevet, és az Európai Bizottságnak is felrótta, hogy nem gyakorol elég nyomást az ukránokra, hogy mielőbb tegyék működőképessé a vezetéket.

Szijjártó Péter csütörtökön közölte, „a mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket és nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába”. A tárcavezető szerint bevallották azt is, hogy nincsen fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak.

Az ukrán külügy szóvivője szerint azonban a találkozón elhangzottakról Szijjártó hazudott a magyar nyilvánosságban. Közölte, a találkozón nem hangzott el olyan az ukrán fél részéről, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken. Ehelyett arról beszéltek, hogy Orbán Viktor szerdán azt állította, ő úgy látja, Ukrajna akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében, és emiatt katonákat vezényelnek a kiemelt energetikai létesítményekhez. Az ukrán külügyminisztérium állítása szerint ők felajánlották a magyar félnek, hogy Ukrajna kész segítséget nyújtani Magyarországnak ezen létesítmények védelmében.