Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet a kényszersorozások miatt

Ukrajna;nagykövet;Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;kényszersorozás;

2026-03-02 14:05:00 CET

A külügyminiszter elmondta, két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptak értesítést.

Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik. Ebbe a teljesen reménytelen és értelmetlen háborúba önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A tárcavezető úgy folytatta, Ukrajnában nyílt embervadászat zajlik az utcán annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a háborút, és ennek keretében most két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptak értesítést.

– Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt

– fogalmazott.

Ezt követően bejelentette, hétfőn ezért

a külügyminisztériumba rendelték Ukrajna budapesti nagykövetét, hogy kifejezzék tiltakozásukat a tovább zajló erőszakos sorozások és a tovább zajló nyílt utcai embervadászattal szemben.

– Ez a háború teljesen reménytelen, ezt a háborút azonnal be kell fejezni. Ez a háború csak minden nap újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár. Semmi értelme nincsen – zárta videós bejelentkezését a külügyminiszter.