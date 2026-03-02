Irán;Közel-Kelet;Ferihegy;Budapest Airport;biztonsági intézkedések;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;háború Iránban;

2026-03-02 14:44:00 CET

Megerősítették a ferihegyi repülőtér védelmét a közel-keleti helyzet miatt

A Budapest Airport közlése szerint a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.