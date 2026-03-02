Megerősítették a ferihegyi repülőtér védelmét a közel-keleti helyzet miatt

A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet, és megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén – közölte a Budapest Airport hétfő délután a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint ennek keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon, a schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában pedig szúrópróbaszerű ellenőrzésekre lehet számítani. „A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását” – írták a posztban.
Mint arról beszámoltunk, a közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat is. Vasárnap 28, szombaton 12 járatot töröltek, a Wizz Air pedig ideiglenesen leállította szaúd-arábiai, izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait.