Irán;Közel-Kelet;Ferihegy;Budapest Airport;biztonsági intézkedések;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;háború Iránban;

Korábbi felvétel

Megerősítették a ferihegyi repülőtér védelmét a közel-keleti helyzet miatt

A Budapest Airport közlése szerint a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

A közel-keleti konfliktusra tekintettel a magyar kormány egy fokozattal emelte a terrorfenyegetettségi szintet, és megelőző jelleggel megerősített biztonsági intézkedéseket vezetett be többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén – közölte a Budapest Airport hétfő délután a Facebook-oldalán. 

A tájékoztatás szerint ennek keretében fokozott rendőri jelenlét biztosított a repülőtér csarnokaiban, a bejáratoknál, valamint a repülőtérre vezető utakon, a schengeni övezeten belüli utasok vonatkozásában pedig szúrópróbaszerű ellenőrzésekre lehet számítani. „A repülőtér működése folyamatos, az utasforgalom zavartalan. Kérjük utasainkat, hogy kövessék a hatóságok, valamint a repülőtér hivatalos tájékoztatását” – írták a posztban. 

Mint arról beszámoltunk, a közel-keleti helyzet érinti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről induló és az ide érkező járatokat is. Vasárnap 28, szombaton 12 járatot töröltek, a Wizz Air pedig ideiglenesen leállította szaúd-arábiai, izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait. 

A külügyminiszter elmondta, két újabb magyar sértettről, áldozatról kaptak értesítést.