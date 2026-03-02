Már több mint ötezer magyar regisztrált konzuli védelemre a közel-keleti térségben

Irán;Közel-Kelet;Szijjártó Péter;

2026-03-02 13:10:00 CET

A legtöbben – 2667-en – az Egyesült Arab Emirátusokban tartózkodnak.

A közel-keleti térségben a helyzet sajnos eszkalálódik, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, az iráni csapások egyre hevesebbek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett videójában. A tárcavezető hétfő délelőtt a térségben működő nagykövetségek vezetőivel, munkatársaival közösen videókonferencián vett részt.

A megbeszélést követően követően Szijjártó Péter elmondta,

eddig 5059 magyar regisztrált konzuli védelemre a térségben. Ez a szám meredeken emelkedik, és az érintettek közül a legtöbben – 2667-en – az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak védelemre.

A külügyminiszter felidézte, az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, az Egyesült Arab Emirátusokban az Emirates holnap délután 3 óráig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Megjegyezte, az Etihad gondolkozik egy korlátozott üzemelésen a nap folyamán, de „ennek a valószínűségét nem tudják igazából megmondani”. Katarban – ahol szintén nagyobb létszámú magyar ember tartózkodik – ugyancsak légtérzár van, ahogy Bahrein, Kuvait és Izrael felett is.

– Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem a le-, sem a felszállást nem engedélyezik továbbra sem

– szögezte le a tárcavezető.

Beszélt arról is,

az Egyesült Arab Emirátusokban a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, ne induljanak el sehova egyelőre. Omán, illetve Szaúd-Arábia felé szárazföldi határon fizikailag el lehet hagyni az országot, de a helyi hatóságok kérik, ezt ne tegyék meg nagy létszámban az emberek, mert egyrészt az átjutási idő is elég hosszú, másrészt onnantól kezdve a hazajutási lehetőségek is viszonylag korlátozottak. Bár a szaúdi és az ománi légtér is nyitva van, az igény a repülőjegyekre ott olyan magas, hogy gyakorlatilag a következő napokra nagyon nehéz új repülőjegyet vásárolni.

az emírségekbeli kormány arról biztosította, hogy minden külföldit, köztük minden magyart is megvédenek, a szállásköltségeket átvállalják és a légtérzár holnapig az Emirates tekintetében egészen biztosan fennmarad.

Katarban is arra kérnek mindenkit a hatóságok, hogy maradjanak otthon, mindenkit elhelyeztek, légtérzár van érvényben.

ugyanez a helyzet Bahreinben is.

Szaúd-Arábiában nyitva van a légtér, onnan Európa és Észak-Afrika irányába is el lehet repülni. Néhány magyar átment végül Szaúd-Arábiába és viszonylag hosszú utazások után néhányan elhagyták légi úton Szaúd-Arábiát.

Ománból is jár az Omán Air. Itt ha valaki Ománból tervez hazatérni arra készüljön, hogy a jegyár gyakorlatilag a 6-7-szerese az átlagosnak. Ha valaki szeretne átmenni Ománba, azzal számoljon szintén, hogy a szálláskapacitások nem biztos, hogy még sokáig rendelkezésre állnak, illetve itt is a határátlépés nagyon hosszú időt vehet igénybe.

Kuvaitban most rendkívül sokat romlott a biztonsági helyzet, továbbra is légtérzár van érvényben, folyamatosak a támadások, az amerikai nagykövetség is a hírek szerint támadást kapott, és mivel itt a mi nagykövetségünk a közvetlen tőszomszédságában van az amerikai nagykövetségnek, ezért most a diplomatáink oda be sem mennek.

Jordánia fölött sincs légtérzár, onnan az Európába való átrepülés lehetséges.

Izraelben március 4-ig meghosszabbították a légtérzárat, onnan mind Egyiptom, mind Jordánia irányába szárazföldi átkelőkön el lehet hagyni Izraelt, ezt majdnem száz magyar meg is tette, és mind Egyiptomból, mind Jordániából pedig már légi járatokkal lehet Európa irányába közlekedni.

Libanonban kezdenek most kialakulni harci események, ott még nincs légtérzár, de a miniszter arra kér mindenkit, hogy ha Libanonba tervezett utazni, akkor azt most mindenképpen mondja le.

Közben – folytatta Szijjártó Péter – a Hormuzi-szoros lezárása is tényként kezelhető. – A világ kőolajforgalmának egy jó harmada, a cseppfolyósított földgázforgalom egy jó ötöde ezen a szoroson keresztül zajlik, ezáltal most a tengeri olaj- és földgázkereskedelem megbízhatósága rendkívüli mértékben lecsökkent, ez nyilvánvalóan okozhat komoly zavarokat vagy bizonytalanságokat, fennakadásokat a világ energiaellátásában – hangsúlyozta a tárcavezető.

Végül kiemelte, a helyzet eddig nem mutatta sajnos a javulás jeleit, a harci cselekmények egyre aktívabbak.

– Arra kérek minden magyart a térségben, hogy a helyi hatóságok figyelmeztetéseit kövessék. Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés, a konzuli részlegein folyamatosan ügyeletben vannak

– üzente a miniszter. Hozzátette, a nagykövetségek honlapjain, Facebook-oldalain és a konzulok által küldött értesítésekben lehet tájékozódni az éppen aktuális helyzetről. – Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel szinte valamennyi térségben működő ország esetében minisztériumi szinten megtörtént, a nagykövetségeink pedig folyamatosan kapcsolatban vannak az adott országok hatóságaival – hangsúlyozta.