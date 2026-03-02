Keddtől 5 forinttal emelkedik a gázolaj ára, ez valószínűleg még csak a kezdet

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik – írja a Holtankoljak.hu.
A portál megjegyzi, várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, miután az Egyesült Államok és Izrael szombaton megtámadta Iránt. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.Iránban már több mint 500, Libanonban legkevesebb 31 halálos áldozatuk van az izraeli és az amerikai csapásoknakIzrael csapásokat mért Libanonra, miután a Hezbollah rakétákkal és drónokkal támadtaTöbb mint húsz százalékkal ugrott meg reggel a földgáz ára Európában