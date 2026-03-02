Keddtől 5 forinttal emelkedik a gázolaj ára, ez valószínűleg még csak a kezdet

üzemanyag;Irán;benzin;Izrael;Egyesült Államok;gázolaj;benzinár;

2026-03-02 11:17:00 CET

A benzin ára nem változik.

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik – írja a Holtankoljak.hu.

A portál megjegyzi, várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, miután az Egyesült Államok és Izrael szombaton megtámadta Iránt. A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.