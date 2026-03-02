„Hagyjuk a színjátékot!” - reagált Orbán Viktor egy videóban Magyar Péter levelére

Videó;Orbán Viktor;levél;reagálás;Magyar Péter;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-02 15:10:00 CET

A kormányfő színjátéknak minősítette a Tisza Párt elnökének felkérését egy közös ukrajnai útra, szerinte ugyanis már Volodimir Zelenszkij is őt és a kormányát akarja megbuktatni.

Megrendelésre írt levél, íme a válasz – utalt Orbán Viktor magyar miniszterelnök abban a Facebook-posztjában, amelyhez egy kioktató hangvételű videót is csatolt válasz helyett, Magyar Péter neki címzett levelére reagálva. – Olvasta, Magyar Péter levelét – kérdezi egy női hang a videóban. – Persze , hogy olvastam – mondja a miniszterelnök, meggyötört arckifejezéssel.

A kormányfő ezután sorolja a kormánypropagandából már az elmúlt napokban megismert, ukránokra szórt vádakat: „Azt gondolom, hogy hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot! A tényeket mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy a Barátság-vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket. Szerintem azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni.”

– Azt is tudjuk, hogy az ukránok, Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit, szerintem ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére. Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meg hát a Tisza Párt érdekében teszik. Mit tehetünk? Továbbra is a magyarok érdekében dolgozunk. Akiktől meg egy ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, hát azok meg szégyelljék magukat! – tette hozzá Orbán Viktor.

Amint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter levelet írt a miniszterelnöknek, hogy tekintsék meg együtt, személyesen a Barátság kőolajvezeték állapotát Ukrajnában. Szerinte ugyanis ha valódi fenyegetésről van információja, akkor arra kéri Orbán Viktort, hagyjon fel a Facebookon és a propagandában folytatott hergeléssel, valamint a pánikkeltéssel, és haladéktalanul tájékoztassa őt, mint a kormányzásra készülő Tisza Párt vezetőjét.