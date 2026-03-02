Franciaország növeli nukleáris arzenálját

Franciaország;atomfegyver;nukleáris fegyverek;nukleáris arzenál;Emmanuel Macron;

2026-03-02 16:44:00 CET

„Erősítenünk kell nukleáris elrettentésünket a fenyegetések kombinációjával szemben” – közölte a nukleáris doktrínáról tartott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.

Emmanuel Macron francia államfő hétfőn bejelentette, hogy Franciaország megerősíti nukleáris elrettentő erejét.

„Erősítenünk kell nukleáris elrettentésünket a fenyegetések kombinációjával szemben, és át kell gondolnunk elrettentési stratégiánkat az európai kontinens mélyén, teljes mértékben tiszteletben tartva szuverenitásunkat, fokozatosan bevezetve azt, amit előrehaladott elrettentésnek neveznék”

– mondta a francia elnök a breton partoknál található Brest kikötőjében a francia nukleáris doktrínáról tartott beszédében.

„Jelenleg egy kockázatokkal teli geopolitikai fordulat időszakát éljük, és honfitársaink teljesen tudatában vannak ennek. Ez az időszak indokolja a modellünk szigorítását” – hangsúlyozta Emmanuel Macron. A Reuters tudósítása szerint arról is beszélt, hogy Németország, Lengyelország, Hollandia, Belgium és Dánia is részt vehet majd a francia nukleáris hadgyakorlatokban, bár egyértelművé tette, hogy a csapásmérésekkel kapcsolatos döntéshozatal továbbra is kizárólag a francia elnök kezében marad.