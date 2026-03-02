Vlagyimir Putyin elítéli a szuverén Irán elleni fegyveres agressziót és tűzszünetet követel

Diplomáciai nagyüzemben folytat tárgyalásokat Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint. A fő téma természetesen a közel-keleti eszkaláció, az Irán elleni amerikai és izraeli támadások. A Mohammed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnökével telefonon folytatott megbeszélésén Putyin egyenesen kijelentette, hogy „a meglévő fejleményeket egy szuverén ENSZ-tagállam elleni, indokolatlan fegyveres agresszió zavarta meg, amely megsérti a nemzetközi jog alapelveit”. Az orosz elnök magát is dicsérte, azt állítva, hogy Oroszország sokat tett az Iránt övező helyzet békés rendezésének elősegítése érdekében.
– A közel-keleti konfliktusban résztvevő feleknek a lehető leghamarabb be kell szüntetniük a támadást, és vissza kell térniük a helyzet diplomáciai rendezéséhez – értettek egyet a vezetők, igaz Vlagyimir Putyin ezt az elvet nem igazán követi az Ukrajna ellen folytatott háborújában. Mohammed bin Zayed Al Nahyan megjegyezte, hogy az iráni megtorló csapások közvetlenül érintették országát, civileket is veszélyeztetve.Amerikai hadügyminiszter: Nem mi kezdtük ezt a háborút, de Trump elnök alatt befejezzük
Az Irán elleni amerikai-izraeli agresszió volt a témája Vlagyimir Putyin és Tamim bin Hamad al-Thani katari emír telefonbeszélgetésének is. – Oroszország a nemzetközi jog súlyos megsértésének és az iráni nép tragédiájának tartja az amerikai-izraeli támadást Irán ellen – jelentette a Kreml sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint az orosz elnök Bahrein királyával, Hamad bin Isa Al Khalifával, az Öböl-menti Együttműködési Tanács jelenlegi elnökével is tárgyalt arról a „példátlan eszkalációról, amely az egész régiót teljes körű háború szélére sodorja, kiszámíthatatlan következményekkel”. – A jelenlegi fejlemények fenyegetik számos arab állam biztonságát, amelyekkel Oroszország baráti kapcsolatokat ápol – tette hozzá Vlagyimir Putyin.Donald Trump szerint akár négy hétig is tarthat a háború, Izrael lebombázta az Iráni Forradalmi Gárda főhadiszállásátVolodimir Zelenszkij: Vlagyimir Putyin nem érte el háborús céljait, nem törte meg az ukránokatVlagyimir Putyin: Az ellenség nem riad vissza semmilyen eszköztől