2026-03-02 16:40:00 CET

Vlagyimir Putyin elítéli a szuverén Irán elleni fegyveres agressziót és tűzszünetet követel

Az orosz elnök közel-keleti államok vezetőivel egyeztetett az eszkalálódó konfliktusról. Kis szépséghiba, az általa vezetett Oroszországgal szemben, amely ötödik éve folytat háborút a szuverén Ukrajna ellen, nem ennyire szigorú.