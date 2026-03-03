Úgy tűnik, politikai vita fajult brutális verésig, a szentmártonkátai alpolgármester által megütött nő az egyik szemére elvesztette a látását

politika;alpolgármester;Szentmártonkáta;nőverés;

2026-03-03 09:57:00 CET

Nem ijed meg a saját árnyékától, az biztos, de azért vagyunk így, férfiak, többen is – adott magyarázatot a fideszes polgármester a távozó helyettese tettére.

Orbán Viktort szidta a szentmártonkátai alpolgármester által bántalmazott nő férje - erről beszélt a Pest vármegyei település fideszes polgármestere a 24 érdeklődésére.

Skoda Ferenc elmondta, a kolbásztöltő fesztivál végére több résztvevő is részeg volt, ezért szerette volna a rendezvényt bezárni.

Tájékoztatása szerint az alpolgármester által bántalmazott nő még az este során, körülbelül fél 11 tájban mutatkozott be neki, majd beszélgetés kezdődött köztük.Teljesen normális beszélgetés zajlott közöttük, a nő férjével is megismerkedett, bemutatkoztak egymásnak, a politika is szóba került. Skoda Ferenc szerint a férj határozottan kormánykritikus álláspontot képviselt.

„Ő teljesen politikai síkra terelte az egészet, hogy mennyire utálja Orbán Viktort, ez azonnal előjött, meg hogy az alpolgármesteremmel, Bodor Andrással problémái vannak”

- fogalmazott.

Hozzáfűzte, nem volt tudomása a férj és az alpolgármester közötti ellentétről, így arra reagálni sem tudott. Az RTL megkeresésére a bántalmazott nő is arról beszélt, hogy az alpolgármesterrel kialakult vita politikai nézetkülönbségből éleződhetett ki. A párbeszéd a sátor közepén zajlott, amikor az alpolgármester is csatlakozott hozzájuk. Skoda Ferenc közlése szerint ekkorra a zenét már leállították, ő pedig a büfénél segédkezett a zárásban, és megköszönte az egészségügyi szolgálat munkáját, jelezve, hogy hazatérhetnek, mivel semmi nem történt”. A polgármester emlékei szerint a történtek során egy helyi férfi szinte rángatva vitte ki a nőt a sátorból. Az áldozatról azt mondta, „önkívületi állapotban ordított. Volt még ott 10-12 ember, és valamelyiknek tépte a ruháját, de nem tudom, mi és hogyan történt, mert a rendezvényt szerettem volna bezárni. A szentmártonkátai polgármester magát a bántalmazást nem látta. Elmondása szerint amikor utóbb jelezték neki, hogy egy nőt megütöttek, kiment a sátorból, ahol már három-négy rendőr tartózkodott. Álláspontja szerint innentől az intézkedés a rendőrség feladata volt, mivel a rendezvényt eleve két rendőr biztosította a tápiószecsői rendőrőrsről.

Skoda Ferenc úgy fogalmazott, hogy az alpolgármester lemondása saját elhatározásból született, amelyet polgármesterként tudomásul vett. Arra a kérdésre, hogy mi történt, azt válaszolta, hogy a folyamatban lévő rendőrségi vizsgálat ad majd választ. – Nem ijed meg a saját árnyékától, az biztos, de azért vagyunk így, férfiak, többen is - mondta Bodor Andrásról, megjegyezve: a férfi 2024-től volt alpolgármester, és azóta sem ilyen, sem más erőszakos esethez nem volt köze.

A Bodor András által megvert nő az egyik szemére elveszítette a látását.