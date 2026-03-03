Úgy tűnik, a Fidesz jelöltjei bizonyos körzetekben civilnek álcázzák magukat

választás;jelöltek;Fidesz-KDNP;szlogen;pártlogó;

2026-03-03 20:53:00 CET

Gödön például Tuzson Bence igazságügyi miniszter indul úgy, hogy a pultján nyoma sincs a Fidesz színeinek, sem a kampányszlogenjének, helyette a papíron független Kammerer Zoltán gödi polgármesterrel pózol. Gyengülne a pártlogó ereje?

A Telex figyelt fel egy trendre, mely szerint a Fidesz jelöltjei esetenként - jellemzően necces körzetekben - úgy kampányolnak, hogy elhagyják a kormánypárt narancssárga színeit, sőt, a pártlogót és a pártszlogent is - vagyis minden jel szerint nagyobb esélyt látnak a győzelemre, ha nem reklámozzák, melyik párt indítja őket.

Nem túl nagy meglepetést okozva az egyik ilyen környék a mostanában akkugyáras mérgezésekkel kapcsolatban hírekbe kerülő Göd, ahol Tuzson Bence igazságügyi minisztert indítja a kormánypárt. A fideszes politikus pultja úgy néz ki, hogy azon az égvilágon semmi sem utal kormánypárti mivoltára: kék háttérszínnel, a papíron független, de Fidesz által támogatott Kammerer Zoltán gödi polgármesterrel összekapaszkodva pózol, és még a szlogent is megváltoztatták arra, hogy „Kammerer és Tuzson a Gödiekért”, így egy politikában kevésbé jártas ember simán azt hiheti, hogy Tuzson Bence egy civil jelölt.

Hogy a pártlogót a botrány fényében gyengítő tényezőnek látják Gödön, arra az is utal, hogy a körzet központjában, Dunakeszin már előkerült a narancssárga szín és a Fidesz, valamint a KDNP logója is, emellett a szlogen is visszaváltozott arra, hogy „Tuzson, a biztos választás!” A miniszter tiszás ellenfele egyébként Miskolczi Orsolya jogász lesz a körzetben.

A budapesti 1-es választókörzetben induló Fazekas Csilla ugyancsak nem teszi az ablakba, hogy fideszes: narancssárga helyett fehér-kék-arany színeket használ az ajánlásgyűjtő pultjain, a Fidesz-KDNP-logó pedig kifejezetten kicsi lett, igaz, a „biztos választás” szlogen azért megmaradt, a plakátjain pedig már a megszokott, fideszes jelölteknél látható dizájn jelenik meg. A lap megkereste a fideszes politikust a narancsszín háttérbe szorításával kapcsolatban, annyit reagált: „Köszönöm az érdeklődését, a színösszeállítást én választottam, remélem, elnyerte a tetszését.” A körzetben a Tisza Párt színeiben a kormányzati programalkotásáért és kormányzásra való felkészüléséért felelős vezetőjük, Tanács Zoltán indul.

Kőbányán, a budapesti 7-es választókörzetben D. Kovács Róbert Antal, a kerület polgármestere indul, nála az szembetűnő, hogy a szlogent változtatta meg: „Tovább, velem!” - olvasható a pultján, amelyen azért megjelenik a pártlogó és a narancs, de nem hangsúlyosan, inkább a kék és a fehér dominál. A kampányanyagokon már megjelenik a „biztos választás”, de kisebb méretben. A Tisza jelöltje itt Trentin Balázs, a Tisza Szigetek országos koordinátora lesz.

A Pest megyei 10-es, Szigetszentmiklós központú körzetben induló fideszes Vántsa Botond pont fordítva trükközik: nála a narancssárga szín megmaradt, eltűnt viszont a pártlogó és átfogalmazta a szlogent is: előbbi helyett egy, a monogramjából álló VB-jel látható, szlogenje pedig az lett, hogy a „biztos pont.” Ebben a választókerületben a Tisza Párt az építészmérnök végzettségű Perticsné Kácsor Andreát indítja.

Pécsett, a baranyai 1-es körzetben induló Cziráki Attila pedig szinte titkolja, hogy fideszes. Sem a plakátokon, sem a molinókon, sem az aláírásgyűjtő pultokon nem teszi az ablakba, hogy ő a kormánypárt jelöltje, a narancsszínt egyáltalán nem használja és a szlogenje sem utal rá, a kampányanyagban is nagyítóval kell keresni a Fidesz-KDNP-logót. Cziráki anyagain a kék szín dominál, szlogenje pedig az, hogy „Szívügyünk Pécs!” A titkolózás oka az lehet, hogy a Fidesz 2014 óta nem tud nyerni Pécsett, mindenesetre Cziráki azzal indokolta a titkolózást, hogy a Szívügyünk Pécs mozgalommal négy éve dolgozik egy új szív- és érrendszeri központ létrehozásán, a jelöltségre pedig civilek kérték fel, a Fidesz pedig csak később állt be mögé. A Tisza Párt pécsi jelöltje, a szintén kardiológus Ruzsa Diána kritizálta a trükközést, szerinte egy tisztességes versenyben mindenki felveszi a csapata mezét.