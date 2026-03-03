A helyi Fidesz előbb rászervezett Magyar Péter egri rendezvényére, majd az utolsó pillanatban mégis lefújta

országjárás;Magyar Péter;Eger;

2026-03-03 20:48:00 CET

A helyiek szerint attól féltek: náluk jóval kisebb lesz a tömeg.

– Mérhetetlen arcátlanságnak tartom, hogy helyi Fidesz rászervezett Magyar Péter egri rendezvényére, bár ha egészen őszinte akarnék lenni: korábban Magyar Péter is ezt csinálta, amikor Orbán Viktorral egy időben tartott nagy rendezvényt, vagy épp akkor jelentett be valamit. Úgyhogy itt Egerben is megy az adok-kapok. A viszont már elgondolkodtató, hogy a Fidesz az utolsó pillanatban miért mondta le a saját rendezvényét. Szerintem féltek, hogy a nép összehasonlítja majd a tömeget és ők alul maradnak – mondta lapunknak egy friss nyugdíjas történelemtanár a barokk város sétáló utcájának elején, ahol késő délután a Tisza rendezvényére ácsolták épp a színpadot. Amire a férfi utalt: „Közös imádkozás Magyarországért, a békéért a magyar családokért és gyermekeik biztonságáért címmel a Fidesz és a KDNP egri szervezete, valamint az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete a Tisza rendezvényével épp egy időben hirdette meg rendezvényét a székesegyház elé, az Eszterházy térre. Pajtók Gábor a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje közösségi oldalán az esemény előtt pár órával még semmi semmi nem jelezte, hogy a szervezők visszatáncoltak volna, de helyi források szerint a Fidesz szimpatizánsok SMS-t kaptak délután, hogy a közös imádságot csütörtökre teszik át.

– Ha nem is mertek az utca másik végében összegyűlni és imádkozni, arról azért időben gondoskodtak, hogy a fideszes jelölt plakátarcával teleszórják az idevezető utat – jegyezte meg egy huszonéves fiú már a Tisza esti rendezvényén. A sétáló utca északi oldalán, a volt Ifjúsági Ház épülete előtt, – amit néhány hónapja épp a fideszes városvezetés adott el a katolikus egyháznak – és az idevezető utakon is szinte öt méterenként ott lógtak a fideszes jelöltet hirdető táblák.

– Teleszórták az egész várost, olyan erővel, mintha ez bármit is számítana. Van ebben a brutális propagandában valami lehangoló, de egyben nekünk, változást akaró embereknek mégis reményt keltő motívum. Mert azt üzeni, hogy teljesen egyedül maradtak. Elég csak ránézni a plakátjaikra, hogy lássuk: a hatalom már csak az erejét tudja fitogtatni és nyakló nélkül szórja a pénzt – mondta egy finom gyapjúkabátba burkolózó középkorú asszony.

Hozzátette: ő maga istenhívő ember egy olyan városban, ami olykor álszenten keresztény, épp ezért nagyon szorít, hogy ebben a választókerületen is megváltozzanak az erőviszonyok és bejöjjön végre ide is valami friss, szabadabb szellő.

– A Tisza ma a legerősebb, a legfelkészültebb és legszervezettebb politikai erő Magyarországon a legnagyobb önkéntes közösséggel. Készen álltok a győzelemre? Készen álltok a nagyon nagy győzelemre? Napról-napra egyre többen vagyunk, ezért ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni, nem kicsit, hanem nagyon-nagyon – kezdte beszédét Magyar Péter. – Van egy programunk, amit számon lehet kérni a gazdaság helyreállításától a magyar egészségügy rendbetételén át az oktatásig, közútfejlesztésig. Hiszem és látom, hogy a Tisza párt székhelye, Eger (a Tisztelet és Szabadság Pártot Egerben alapították - a szerk.) ez a gyönyörű város most is utat és példát fog mutatni abból, hogy nem kell félni. Ez a város azt üzeni, mindenhová, ahol magyarok élnek, hogy semmi sem tart örökké – mondta. Majd így folytatta: a következő 40 napban óriási feladatok állnak előttünk. Kedves fiatalok, rengetegen vagytok itt, adjatok erőt, segítsetek az idősebbeknek, a szüleiteknek, a nagyszüleiteknek, mert a hazátok most bajban van. Egy népszavazás előtt állunk, kaptunk egy utolsó esélyt a történelemtől, hogy visszavegyük a hazánkat, és lezárjuk ezt a hosszú elvesztegetett időszakot, a széthúzás, a gyűlölködés és a turáni átok időszakát – fogalmazott.

Magyar Péter beszéde közben néhányan bekiabáltak, hogy „hazaáruló”, mire a Tisza párt elnöke ezt azzal szerelte le, hogy hazaáruló az, aki ellopja a Nemzeti Bank pénzét, aki államként nem törődik a gondjaira bízott gyerekekkel, és ellentétet szít magyar és magyar között, majd arra kérte a résztvevőket, nevessék ki “Pajtók Gábor két lefizetett emberét” mert ez fáj nekik a legjobban.