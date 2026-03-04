Orbán Viktor követeli Volodimir Zelenszkijtől, hogy a kormány ellenőrei megvizsgálhassák a Barátság kőolajvezetéket

Magyar Honvédség;Ukrajna;Orbán Viktor;Védelmi Tanács;Barátság kőolajvezeték;

Már hetvenöt energetikai létesítménynél vonult fel a hadsereg.

Tényfeltáró bizottság alakul, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát hivatott feltárni - derül ki a miniszterelnök egy szerdai videójából.

Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után azt mondta, a Czepek Gábor energetikai államtitkár vezetésével felálló testület a helyszínen szeretné megvizsgálni a vezetéket ért károkat. „Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát” - fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve: „Magyarország nem hagyja magát, az ukrán zsarolásnak ellenállunk, az olajblokádot letörjük, és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk.”

Jelezte, kiemelt fordítanak a kritikus energetikai létesítményekre azt követően, hogy az ukrán államfő bejelentette, megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába. A kormányfő értékelése szerint ezért ukrán szabotázsakció célpontja lehet minden olyan energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ. A hadsereg már 75 helyen vonult fel.

Szólt arról is, hogy áttekintették a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket. Orbán Viktor arra utasította a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel. Emellett megállapították azt is, hogy a háború miatt Európában a terrorfenyegetettség megnőtt. Emiatt megerősítették idehaza „az emberek védelmét”: növelik a rendőrök és katonák utcai jelenlétét.